'Y tú sin saberlo', el nuevo podcast de RTVE Play con la agenda de contenidos y ficción de la plataforma
- Una agenda semanal de 15 minutos para ponerte al día y bucear en los contenidos de RTVE Play
- A partir del 2 de abril, cada miércoles, en RNE Audio y el resto de plataformas
RTVE Play continúa ampliando los contenidos de su plataforma en abierto y quiere darlos a conocer. Para ello lanza el nuevo podcast Y tú sin saberlo, una agenda semanal que te ayudará a bucear en su enorme catálogo de ficción y entretenimiento. Cada semana, la periodista Raquel Elices nos descubre los contenidos y estrenos más destacados: cine, series, joyas ocultas, documentales, programas de RTVE y las mejores producciones originales.
Además, entérate de toda la información del cine participado por RTVE. Descubre los estrenos de películas participadas que llegar a la cartelera cada semana, entre las que destacan algunos de los títulos en español más esperados del año: Sorda, Muy lejos, La buena letra, La Furia, También esto pasará... Sus directores y actores protagonistas charlan sobre todas ellas en Y tú sin saberlo que también contará con coberturas especiales en grandes citas como el Festival de San Sebastián, el Festival de Málaga o la SEMINCI.
Y tú sin saberlo estará disponible en RNE Audio y en todas las plataformas (Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music…), cada semana, todos los miércoles, a partir del 2 de abril. Cápsulas de ficción, entretenimiento y cine de solo 15 minutos para que te pongas al día de manera fácil y no te pierdas los contenidos más destacados en RTVE Play... Todo puede disfrutarse gratis ¡Y tú sin saberlo!
RTVE Play, apuesta por el cine español
El podcast Y tú sin saberlo se suma al gran escaparate del cine español de la plataforma que ya cuenta con numerosas colecciones temáticas de cine (español e internacional) y el canal "Somos Cine", un streaming dedicado al cine español que emite contenidos en línea todos los días, nutriéndose de los más de 300 títulos que contiene el catálogo de películas. Toda una ventana de cine con thrillers, películas de acción, comedias, dramas o romances... y clásicos inolvidables.