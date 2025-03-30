'Y tú sin saberlo', el nuevo podcast de RTVE Play con la agenda de contenidos y ficción de la plataforma

RTVE Play continúa ampliando los contenidos de su plataforma en abierto y quiere darlos a conocer. Para ello lanza el nuevo podcast Y tú sin saberlo, una agenda semanal que te ayudará a bucear en su enorme catálogo de ficción y entretenimiento. Cada semana, la periodista Raquel Elices nos descubre los contenidos y estrenos más destacados: cine, series, joyas ocultas, documentales, programas de RTVE y las mejores producciones originales.

Además, entérate de toda la información del cine participado por RTVE. Descubre los estrenos de películas participadas que llegar a la cartelera cada semana, entre las que destacan algunos de los títulos en español más esperados del año: Sorda, Muy lejos, La buena letra, La Furia, También esto pasará... Sus directores y actores protagonistas charlan sobre todas ellas en Y tú sin saberlo que también contará con coberturas especiales en grandes citas como el Festival de San Sebastián, el Festival de Málaga o la SEMINCI.

'Y tú sin saberlo', el podcast de contenidos de RTVE Play

Y tú sin saberlo estará disponible en RNE Audio y en todas las plataformas (Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music…), cada semana, todos los miércoles, a partir del 2 de abril. Cápsulas de ficción, entretenimiento y cine de solo 15 minutos para que te pongas al día de manera fácil y no te pierdas los contenidos más destacados en RTVE Play... Todo puede disfrutarse gratis ¡Y tú sin saberlo!