El próximo domingo 30 de marzo Radio Exterior cambia las frecuencias con el cambio de hora
- Nuevas frecuencias y programación desde el 30 de marzo al 26 de octubre
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El próximo domingo 30 de marzo entra en vigor el horario de verano. A partir de ese momento, Radio Exterior de España emitirá en onda corta, hasta el próximo 26 de octubre.
De lunes a viernes, para África Occidental y Atlántico Sur, Oriente Medio y Océano Índico, desde las 15 a las 23 horas UTC (Tiempo Universal Coordinado), o desde las 17 a las 01 hora oficial española.
Las frecuencias de emisión:
- África Occidental y Atlántico Sur por la frecuencia de 15.390 kilohercios, banda de los 19 metros.
- Oriente Medio y Océano Índico por la frecuencia de 15.520 kilohercios, banda de los 19 metros.
De lunes a viernes, para América del Sur y para América del Norte, desde las 18 a las 02 horas UTC (Tiempo Universal Coordinado), o desde las 20 a las 04 hora oficial española.
Las frecuencias de emisión:
- América del Sur por la frecuencia de 17.715 kilohercios, banda de los 16 metros.
- América del Norte por la frecuencia de los 15.500 kilohercios, banda de los 19 metros.
Los fines de semana emitirá para las mismas zonas y en las mismas frecuencias, entre las 14 y las 23 horas UTC (Tiempo Universal Coordinado) o entre las 16 y las 01 hora oficial española. Les recordamos que pueden seguir escuchándonos las 24 horas del día por internet, aplicaciones para dispositivos móviles, TDT (televisión digital terrestre) y por vía satélite.