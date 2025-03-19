El próximo domingo 30 de marzo Radio Exterior cambia las frecuencias con el cambio de hora

  • Nuevas frecuencias y programación desde el 30 de marzo al 26 de octubre
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Campo de antenas del centro emisor de onda corta de REE

Campo de antenas del centro emisor de onda corta de REE

REE

El próximo domingo 30 de marzo entra en vigor el horario de verano. A partir de ese momento, Radio Exterior de España emitirá en onda corta, hasta el próximo 26 de octubre.

Las cuñas de RNECambio de hora, cambio de frecuencias

Cambio de hora, cambio de frecuenciasrne audio

De lunes a viernes, para África Occidental y Atlántico Sur, Oriente Medio y Océano Índico, desde las 15 a las 23 horas UTC (Tiempo Universal Coordinado), o desde las 17 a las 01 hora oficial española.

Las frecuencias de emisión:

  • África Occidental y Atlántico Sur por la frecuencia de 15.390 kilohercios, banda de los 19 metros.
  • Oriente Medio y Océano Índico por la frecuencia de 15.520 kilohercios, banda de los 19 metros.

De lunes a viernes, para América del Sur y para América del Norte, desde las 18 a las 02 horas UTC (Tiempo Universal Coordinado), o desde las 20 a las 04 hora oficial española.

Las frecuencias de emisión:

  • América del Sur por la frecuencia de 17.715 kilohercios, banda de los 16 metros.
  • América del Norte por la frecuencia de los 15.500 kilohercios, banda de los 19 metros.

Los fines de semana emitirá para las mismas zonas y en las mismas frecuenciasentre las 14 y las 23 horas UTC (Tiempo Universal Coordinado) o entre las 16 y las 01 hora oficial española. Les recordamos que pueden seguir escuchándonos las 24 horas del día por internet, aplicaciones para dispositivos móviles, TDT (televisión digital terrestre) y por vía satélite.