Pilar Bernabé critica la ausencia de Mazón en las reuniones del Cecopi y denuncia que no le entregan las actas

Hace algo más de dos meses que la dana arrasó l'Horta Sud valenciana y las administraciones todavía siguen sumergidas en los trabajos de reconstrucción, pese a que los vecinos se quejan de que las ayudas llegan a cuentagotas. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha hablado este viernes en Las mañanas de RNE sobre las relaciones entre el Gobierno de España y el valenciano, y ha criticado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por no asistir a las reuniones del Cecopi.

Mazón, ausente en el CECOPI Este jueves el Gobierno central anunció que pondrá en marcha tres grupos de trabajo para que las ayudas de 16.600 millones de euros comprometidos por el Estado se canalicen "de la mejor manera posible". La Generalitat ha criticado esta iniciativa porque, en palabras de la consejera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat, Marián Cano, "llega tarde", dado que el Ejecutivo valenciano lleva trabajando semanas ya a través de estos grupos de trabajo. Por su parte, Bernabé ha recordado que el Gobierno de España aprobó un paquete de medidas de ayudas directas desde el mismo mes de noviembre, y ha subrayado que "ya son más de 1.071.000.000 de euros los que han llegado a los valencianos y a las valencianas en ayudas directas". Telediario Fin de Semana Dos meses de la dana: continúa la polémica por la gestión y denuncian que las ayudas no llegan Ver ahora Pilar Bernabé ha incidido en que todos los días acude al Cecopi, y ha revelado, refiriéndose al presidente Mazón, que "ya hace varias semanas que no lo veo ni en la pantalla ni físicamente". "No sé exactamente tampoco cuál es su presencia en esta emergencia", ha reflexionado. No obstante, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha explicado que trabaja de manera coordinada con el conseller de Emergencias para la gestión de la dana. Además, Bernabé ha reconocido que ha pedido dos veces las actas del Cecopi, ya que se graban "para seguridad de todos". "He pedido las actas o las grabaciones y me han contestado que no las tienen y que no es preceptivo legalmente, que por lo tanto, no las tienen grabadas", ha señalado. "La verdad es que serían clarificadoras y nos ahorraríamos muchas preguntas que no están respondidas". La hora de La 1 Seis versiones distintas: ¿Que hacía Mazón en el restaurante el día de la dana? Ver ahora

La prioridad del PSOE es la reconstrucción El partido Compromís anunció que siguen explorando la vía judicial para que sean los tribunales los que investiguen la gestión del Gobierno valenciano, pero Bernabé ha afirmado que la prioridad del PSOE es la reconstrucción de lo que queda en la provincia de Valencia. Aun así, ha defendido que "las explicaciones y los espacios para dar todas las explicaciones oportunas en todos los ámbitos se va a dar en los parlamentos y se dará en el ámbito judicial". Además, Bernabé ha declarado que no ha borrado nada del registro de sus llamadas ni de sus grabaciones desde el 29 de octubre, día en el que se produjo la dana: "Todo lo contrario, he hecho una copia de seguridad, una copia espejo para que esté a disposición de las autoridades oportunas en el momento en que sea necesario".

Continúan los trabajos de extracción del lodo y de vehículos Los trabajos de reconstrucción y limpieza no cesan, ha declarado Bernabé. "En este momento tenemos 19.000 efectivos del Gobierno de España trabajando en la provincia de Valencia, en las ciudades afectadas por esta dana", ha afirmado. "Tenemos más de 8.500 militares de las Fuerzas Armadas españolas, 10.000 efectivos de Policía y Guardia Civil y otros 500 efectivos del Ministerio de Transición Ecológica y están trabajando todos ellos sobre el terreno". La Generalitat valenciana contrató unas empresas para ayudar y el presidente Mazón señaló que se habían dado por finalizados los trabajos. No obstante, Bernabé ha indicado que todavía queda mucho por hacer: "No hay más que pasarse por los polígonos industriales para ver que efectivamente queda mucho trabajo por hacer". Por ello, el Ejército ayuda a los ayuntamientos a limpiar los polígonos y también se encarga del baldeo. A golpe de bit A golpe de bit - Espesantes para la retirada de lodos en Valencia - 30/12/24 rne audio Pilar Bernabé ha señalado que están en el 80% de extracción de lodo de los garajes. "Teníamos más de 1.000 garajes que estaban pendientes de vaciar", ha explicado, ahora "quedan alrededor de 100". Además, continúa el trabajo de retirada de vehículos de las campas: "Estamos sacando 130.000 vehículos de las ciudades", una cifra que ha comparado con todos los vehículos que se pueden destruir en nuestro país durante un año entero.