¿Y si las historias de misterio se pudieran explicar?
- El periodista y escritor David Cuevas habla en Espacio en blanco sobre su nuevo libro, Inexplicado
- A través de una recopilación de varios casos y testimonios se busca dar respuesta a lo paranormal
Desde las más lejanas a las más terrenales, pasando por las más clásicas a las más desconocidas, aunque todas ellas parezcan y sean muy diferentes, comparten un denominador común, y es que las historias de terror escapan, en la mayoría de las ocasiones, de los márgenes de la lógica y del entendimiento… aunque no tiene por qué ser así.
El periodista y escritor David Cuevas repasa en Espacio en blanco su última obra, Inexplicado, en la que, precisamente, recopila, investiga y reflexiona sobre algunos de estos sucesos dando voz a más de un centenar de testigos directos. ¿Estás preparado para conocer estos escalofriantes acontecimientos? ¡Descúbrelo dándole al play!
Caso Conil
Han pasado más de 30 años, pero el misterio continúa intacto. En 1989, la vida de varios vecinos de Conil, Cádiz, cambiaba para siempre. Tras escuchar unas palabras que, según estos, "no eran de este mundo", se produjo uno de los mayores casos en España de avistamientos y encuentros con humanoides.
De hecho, su repercusión fue de tal magnitud que la guerra que se abrió en aquel entonces entre los investigadores sigue coleando hoy día y repercutiendo, también, en el presente de sus principales testigos quienes cuentan en primera persona el lado más personal de esos estremecedores hechos.
Los sin sombra
Cuando se experimenta un suceso paranormal, nada vuelve a ser igual. Todo cambia. Y más aún si afecta a tus seres queridos. Berta es un claro ejemplo de ello. Es una de las protagonistas de los numerosos casos de los sin sombra. Y si bien ella vio cómo junto a la cuna de su bebé una figura con sombrero, en la penumbra, la observaba, las experiencias de estos casos fueron de lo más variadas. Hubo, por ejemplo, otras entidades que se metían en la cama o hacían hundir el colchón dejando a los individuos con la sensación de haberlo soñado todo mientras estaban perfectamente despiertos. Sin olvidar, por supuesto, aquellas historias "más tradicionales" de voces que susurran mensajes, o de encuentros efímeros con espectros en medio del bosque que se parecen a personas que mueren posteriormente…
Pero, y ¿si todos estos acontecimientos no fueran más que el resultado de una sustancia, la DMT, segregada por el cerebro, con la se origina un estado alterado de conciencia que permite percibir lo inexplicado? ¿Es esto realmente posible?