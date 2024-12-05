¿Y si las historias de misterio se pudieran explicar?

Desde las más lejanas a las más terrenales, pasando por las más clásicas a las más desconocidas, aunque todas ellas parezcan y sean muy diferentes, comparten un denominador común, y es que las historias de terror escapan, en la mayoría de las ocasiones, de los márgenes de la lógica y del entendimiento… aunque no tiene por qué ser así.

El periodista y escritor David Cuevas repasa en Espacio en blanco su última obra, Inexplicado, en la que, precisamente, recopila, investiga y reflexiona sobre algunos de estos sucesos dando voz a más de un centenar de testigos directos. ¿Estás preparado para conocer estos escalofriantes acontecimientos? ¡Descúbrelo dándole al play!

Espacio en blanco Espacio en blanco - Inexplicado - 01/12/24 rne audio

Caso Conil Han pasado más de 30 años, pero el misterio continúa intacto. En 1989, la vida de varios vecinos de Conil, Cádiz, cambiaba para siempre. Tras escuchar unas palabras que, según estos, "no eran de este mundo", se produjo uno de los mayores casos en España de avistamientos y encuentros con humanoides. De hecho, su repercusión fue de tal magnitud que la guerra que se abrió en aquel entonces entre los investigadores sigue coleando hoy día y repercutiendo, también, en el presente de sus principales testigos quienes cuentan en primera persona el lado más personal de esos estremecedores hechos.