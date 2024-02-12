Conversar amb Déu o Nietzsche és possible gràcies a la Intel·ligència Artificial
- Descobreix la pàgina web que permet conversar amb celebritats històriques
- Els experts en Intel·ligència Artificial, Javier Otero i Marcos Montero, han simulat parlar amb Déu, Nietzsche i el diable
Ja se sap que la tecnologia ha avançat exponencialment en l'última dècada, però has imaginat mai la possibilitat de parlar amb Déu, Nietzsche o el mateix diable? Doncs ara això és una realitat gràcies a la Intel·ligènciaArtificial (IA).
Javier Otero i Marcos Montero, responsables d’Intel·ligència Artificial i Transformació Digital d’IThink a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), expliquen com funciona una pàgina web que simula converses amb personatges històrics, al programa ‘L’altra Ràdio’ de Ràdio 4.
Què és character.ai?
Character.ai és una web que permet xerrar al moment amb personatges històrics, actuals o, fins i tot, ficticis. L’aplicació funciona amb un model de llenguatge neuronal que genera respostes de text a partir de la informació que té de cada persona.
Einstein, Nietzsche, Sòcrates, Napoleó Bonaparte o Shakespeare són algunes de les figures més emblemàtiques amb qui es pot mantenir conversació. A més a més, la pàgina ofereix la possibilitat de crear un personatge des de zero i amb total llibertat.
Un cop escollit el personatge, aquest es presentarà dient qui és, què li mou i quins són els seus principis. Seguidament, ja se li pot parlar amb qualsevol idioma i mantenir una conversació íntegra i bastant fluida.
Déu és del Real Madrid i el diable del Barça
Marcos Montero reconeix que no totes les respostes a Character.ai són precises. Encara que existeixi la possibilitat de parlar amb Déu, aquesta conversa es complica si no es coneix molta informació sobre la seva personalitat real. “Algú ha creat un robot que respon com si fos Déu i ha contestat que és del Real Madrid per algun motiu, però l’eina no està preparada”, respon, l'expert d’IA, Javier Otero. En el seu cas, va mantenir una conversa amb el diable: “Vaig parlar amb el diable amb castellà i em va dir que vivia a l’avern i que no s’hi estava tan malament. Va dir que era del Barça i que prefereix que La Lliga la guanyi el Futbol Club Barcelona.”
Cada cop la tecnologia i la IA proposen a la societat idees més inimaginables. I tu, si ara mateix poguessis parlar amb una celebritat històrica, quina seria?