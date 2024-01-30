La polémica rodea la victoria de Assoumani en Comoras

El presidente de Comoras, Azali Assoumani, ha ganado unas elecciones envueltas en polémica por las acusaciones de fraude.

¿Quién es Azali Assoumani? Azali Assoumani llegó al poder tras un golpe de Estado el 30 de abril de 1999. Después fue elegido en 2002 y 2016, el que debía ser su último mandato. Volvió a presentarse y ganar en 2019 y ahora en 2024 valiéndose de una reforma constitucional impulsada por él mismo. Cinco continentes Cinco continentes - Azali Assoumani vuelve a ganar unas elecciones en Comoras rodeadas de polémica Escuchar audio Lo explica Ali Said Achimo, secretario general de comunicación del Colectivo de Defensa de la Integridad y la Soberanía de las Comoras: "En 2018, Assoumani organizó un referéndum que fue contestado por la población con una participación muy baja. Los comorenses simplemente se quedaron en casa porque no querían este cambio en la constitución que permitiría a Azali volver a ser candidato en 2019. La anterior constitución de 2001 garantizaba la alternancia en el poder para cada isla. Era una presidencia rotatoria, en la que cada isla podía presidir el país durante cinco años. Así cometió un golpe de Estado constitucional". Es decir, abolió el sistema de rotación de poder entre las tres islas principales del archipiélago y se eliminaron las restricciones a la reelección. En 2019 se presentó tras la reforma constitucional que le favorecía directamente y empezaron las denuncias por fraude.

Acusaciones de fraude en 2024 En estos comicios, según explica Achimo, preparó el terreno antes de las elecciones para asegurarse su permanencia en el poder: "Destituyó al presidente del tribunal supremo y nombró a otra persona afín a su partido político, creó una secretaría electoral cuando ya existe un organismo encargado de organizar y gestionar las elecciones, no quiso pedir la baja a pesar de que la ley electoral y la constitución le obligaban a hacerlo si se presentaba como candidato y creó una ley que impedía a los comoranos en la diáspora presentarse como candidatos. En resumen, la lista de irregularidades de procedimiento relativas a la preparación de las elecciones es larga, y augura un fraude electoral preparado con mucha antelación". Por eso la oposición, que lleva más de un año unida bajo el nombre de Frente Común, había hecho un llamamiento a la abstención para estas elecciones: "Las urnas se encontraron medio llenas nada más abrirse los colegios electorales, los soldados llegaron a cinco colegios electorales, recogieron las urnas y se llevaron a los secretarios y presidentes; algunos ciudadanos anónimos filmaron en secreto a partidarios de Azali rellenando papeletas por adelantado en casas. Todos estos fraudes se observaron en todas las islas, y la publicación de los resultados provisionales fue la guinda del pastel". Además, la Comisión Electoral Nacional de Comoras cifró en un 16% la tasa de participación aunque en días anteriores había estimado que un 60% de los ciudadanos habían acudido a las urnas durante la jornada electoral.