'Periplos irradiantes' se estrena con un acercamiento al folklore de Violeta Parra a través de su nieta

Periplos irradiantes, el programa que une canciones inspiradas en la raíz con las voces de quienes las han creado, vivido o de las que las han investigado, llega a Radio 3 Extra, la plataforma de contenidos audiovisuales de Radio 3. Esta es una apuesta para seguir ampliando y afianzando los contenidos exclusivos en la web y la app de Radio 3.

Tras una primera temporada veraniega en 2022 en Radio 3 con ediciones variadas en las que se han encontrado el folk ibérico, el jazz, la experimentación sonora o la música cubana, brasileña, sarda o chilena, el formato del espacio evoluciona hacía ediciones monográficas o con un hilo argumental definido.

El programa que dirige y escribe Carlos Ripollés se centra en este primer programa en el folklore chileno y en concreto la figura de Violeta Parra con motivo del 50 aniversario del Golpe Militar en Chile, que fue el 11 de marzo de 1973. Aunque la cantautora se suicidió unos años antes, la Nueva Canción, que toma tanto protagonismo durante esta época, no se entendería sin sus investigaciones, reinterpretaciones y composiciones.

Periplos irradiantes Periplos irradiantes - Violeta Parra, el sentir de la canción rne audio

En esta primera edición titulada “Violeta Parra, el sentir de la canción”, cuenta con las entrevistas de Tita Parra, nieta de la cantautora, y Marisol García, periodista e investigadora en música, autora del libro Canción valiente, 1960 - 1989. Tres décadas de canto social y político en Chile. Ambas entrevistas han sido realizadas expresamente para Periplos irradiantes. Además, se puede escuchar otras voces procedentes de grabaciones del Fondo documental de RNE como la de la propia Violeta Parra, Ángel Parra, su hijo; o el cantautor Víctor Jara, entre otras.

Objetos que se exponen en el Museo Violeta Parra en Santiago de ChileFELIPE TRUEBA

Se aborda cómo Violeta realizó las recopilaciones musicales, como por ejemplo su acercamiento al pueblo Mapuche; o las reinterpretaciones que hacía de estos sonidos. Además, Tita explica cómo influyó la música de su abuela en ella, en su madre y en su tio.

La nieta también narra cómo vivió el exilio de todas las personas que le rodeaban y cuenta porque tuvo que irse del país a pesar de no estar perseguida políticamente. Por último, recuerda su relación con España, con poetas como Rafael Alberti y Marcos Ana, sus inicios como artista en solitario o su participación en la fiesta del Partido Comunista de España (PCE).

La nieta de Violeta Parra, Tita Parra, canta durante la presentación de la exposición 'Violeta inédita' en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, en Santiago de Chilecropper

Este primer programa tendrá una segunda parte en el que se acercará a los géneros musicales que se escucharon en la Nueva Canción o a la relación del folklore con la política y su reflejo en la actualidad, entre otros aspectos. Se suman las voces de las cantautoras Natalia Contesse y Elizabeth Morris. Se publicará el próximo 18 de septiembre en Radio 3 Extra.