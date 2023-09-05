Aníbal Gómez estrena el podcast 'Calla que te cuente'

Radio 3 Extra, la plataforma de contenidos audiovisuales de Radio 3, amplía y afianza su propuesta de contenidos exclusivos con el estreno de 'Calla que te cuente'. Presentado por el cómico, cantante y actor Aníbal Gómez, este nuevo programa estará disponible en audio y en vídeo cada martes en exclusiva en la web y la app de Radio 3. Ya tienes disponible un primer capítulo con Joaquín Reyes como invitado.

'Calla que te cuente' es, literalmente, un programa para que te calles y para que Aníbal Gómez te cuente. No estará solo, cada semana contará con un invitado para charlar sobre temas que, seguramente, no dominan. Joaquín Reyes es el padrino del estreno de 'Calla que te cuente'. En el podcast Aníbal y Joaquín hablan del IBEX35, de Astrud, de la hipocondría, de Fito y los Fitipaldis y de lo que realmente importa: la escatología.

Si lo tuyo son las noticias de actualidad, la autoayuda o los consejos financieros para llegar a fin de mes, cierra al salir. Si por el contrario tienes un punto de inadaptado, llevas tres años anunciando que mañana te haces vegano y dices que lo flipas con las nuevas tendencias musicales cuando es mentira, dale al play a 'Calla que te cuente'. Encontrarás un nuevo episodio en podcast y vídeo todos los martes en exclusiva en Radio 3 Extra.