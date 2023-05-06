Final de la Copa del Rey de fútbol: Real Madrid-Osasuna

En las horas previas a la final de la Copa del Rey de fútbol, el equipo de Radiogaceta de los deportes se ha desplazado hasta el centro de Sevilla para vivir las horas previas a ese Real Madrid-Osasuna que se jugará mañana sábado en el estadio de La Cartuja. Por ello hemos querido contar con los testimonios de Kike Barja, Luis Sabalza, Maribel Pérez y Alejandro Díaz-Trechuelo.

El recuerdo a Arsenio Iglesias El programa no podía comenzar sin rendir homenaje a Arsenio Iglesias, toda una leyenda del Deportivo de la Coruña que también tuvo un pequeño papel en la historia del Real Madrid y que nos ha dejado este viernes a los 92 años de edad. "Arsenio sobrepasaba el mundo del fútbol", nos comentaba Carlos Ballesta su segundo entrenador en el Deportivo de la Coruña.

Los nervios del osasunista Kike Barja El centrocampista de Osasuna Kike Barja nos cuenta como recuerda la otra final de Copa que Osasuna disputó en 2005 ante el Betis y que perdió por 0-3 y confiesa los nervios que tiene en estas horas previas: "Son importantes, porque los nervios son síntoma de que te importan las cosas, y sobre todo este partido". El jugador rojillo echa la mirada atrás y recuerda como ha sido el largo camino hasta la final: "Somos un equipo sufridor y la mejor manera de llegar a una final es habiendo pasado varias prórrogas y habiendo eliminado a equipos potentes. Me hace ilusión porque representa muy bien a Osasuna y sus valores".

El presidente de Osasuna, Luis Sabalza y los agradecimientos a la afición y a toda Navarra El máximo representante del club pamplonica, su presidente Luis Sabalza, se muestra optimista ante lo que pueda acontecer este sábado en Sevilla y agracede el "brote de Osasunismo impresionante que ha llenado Pamplona capital y toda Navarra" desde que Osasuna accediera a la final. Además, el presidente de Osasuna resalta el interés que ha despertado no solo en Pamplona sino en toda Navarra: "Treinta pueblos de toda la Comunidad Foral van a poner pantallas para que la gente pueda ver el partido, porque Osasuna es el equipo de todos los navarros".

Maribel Pérez, la mujer más rápida de España La atleta sevillana Maribel Pérez nos recibe en su ciudad en un fin de semana muy especial y afronta este año con optimismo: "Es año previo a los Juegos Olímpicos y hacer un buen papel en Budapest, marcará mucho de cara a París". Maribel tiene a la familia dividida estos días: "Una parte es del Betis y mi entrenador es del Sevilla, pero yo creo que lo seguirán porque tener acotecimientos como la Copa del Rey de fútbol y rugby el mismo fin de semana es muy positivo".