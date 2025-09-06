'No es un día cualquiera', el programa de RNE para las mañanas del fin de semana

Pepa Fernández vuelve a No es un día cualquiera los sábados y domingos de 08.30 a 12.30 h con algunos de sus colaboradores emblemáticos como Andrés Aberasturi, José Luis Garci, Pilar García Mouton, Toño Fraguas, Emilio del Río, Manuel Toharia y José Ramón Pardo. Además, Xosé Castro dará respuesta a las cuestiones más curiosas de nuestros escuchantes en "Xosé, por qué". Jonathan Pocoví alimenta nuestra emoción con su voz en "Pocovisión". La mirada periodística y global de Pedro Piqueras y Fernando Vallespín. Y más secciones como "La alboreá" con Andrés Salado, "Operando" con Ramon Gener, "Pos-tecnocracia" con Marta Peirano, "Efectos perversos" con Boticaria García, "Radioteca" con Juan Carlos Soriano, "Comunica que algo queda" con Manuel Campo Vidal, "Dialenguando" con Lola Pons, "Un libro bajo el brazo" con Jesús Marchamalo, "En escena" con Mario Gas y la psicóloga, Sílvia Congost, responderá a las consultas de los escuchantes en "Los demás y yo".

Esta temporada sigue "Qué hambre" con los cocineros Carme Ruscalleda, Pedro Subijana, Francis Paniego y Susi Díaz. Nuestro juego de palabras, "A la quinta va la vencida", con Jep Ferret y la magia de Jorge Blass. Además, mucho humor con Joaquín Pajarón y Marta González de Vega.

No es un día cualquiera continúa viajando y fomentando el turismo radiofónico para dar a conocer realidades que no suelen ocupar espacio en los medios.