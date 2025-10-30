'No es un día cualquiera', un referente de la radio

Pepa Fernández fue distinguida en 2008 con el Premio Ondas a la Trayectoria Profesional y en 2015 con el XX Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes. También tiene en su haber el I Premio José Antonio Labordeta de Comunicación, el Premio Liber 2016, que otorga la Federación de Gremios de Editores de España, por el fomento de la lectura en los medios de comunicación, el Premio a la Excelencia Picota del Jerte 2012,tres Micrófonos de Plata, la Antena de Oro, el Premio de Radio de Cambio 16, el Premio Periodístico El Cava, el Premio Ali Bei a la mejor trayectoria periodística, el Premio de Gastronomía del Diario de Avisos y el Premio Emilio Castelar a la eficacia comunicativa.

En 2025, Pepa Fernández ha sido reconocida con el XXII Premio Nacional de Periodismo Pedro Antonio de Alarcón de Guadix.

No es un día cualquiera ha sido galardonado con el Premio Ondas 2003 al mejor programa de radio de difusión nacional. También ha sido reconocido con el Premio Periodístico Concha García Campoy 2016 y el Premio Pica d'Estats (concedido por la Diputación y el Patronato de Turismo de Lleida) al Mejor Trabajo de Radio por la emisión que en julio de 2007 se hizo desde Cervera. En 2010, la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias premió al programa como medio de comunicación impulsor de las mujeres profesionales.

En 2025, el programa No es un día cualquiera ha sido reconocido con el galardón a la mejor labor de servicio público en medios convencionales y nuevos medios en la II Edición de los Premios a la Excelencia Comunicativa de Servicio Público, concedidos por la Universidad de Valladolid (UVa).