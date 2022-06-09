La UER premia el uso pionero de la tecnología 5G
- La Unión Europea de Radiodifusión concede a RTVE el prestigioso Premio 'Technology & Innovation Award' reconociendo los avances en el uso pionero de la tecnología 5G.
- Tres producciones de Radio 3 y Radio 3 Extra están destacadas en el premio.
- Recientemente también ha sido premiado el proyecto que Radio 3 Extra realizó desde el Museo del Prado contando por primera vez en España con tecnología de sonido envolvente Dolby Atmos.
RTVE ha recibido el prestigioso Premio 'Technology & Innovation Award' de la European Broadcasting Union (Unión Europea de Radiodifusión) , la principal alianza mundial de medios de comunicación de servicio público. Reconoce así los avances en el uso pionero de la tecnología 5G en producciones como la ficción 'La radio es sueño' desde Matadero Madrid, el especial 'Nueva musica latinoamericana' desde Casa America o el de Niño de Elche desde el Museo Thyssen de Madrid. Con este premio fomenta y apoya las soluciones técnicas más destacadas desarrolladas por las organizaciones que forman parte de la Unión.
El trabajo conjunto de distintas áreas de RTVE, como Radio 3 e Innovación, con proyectos de producción propia, ha sido clave para ser pioneros tecnológicos a nivel mundial en muchas de las iniciativas premiadas. Con una candidatura denominada “RTVE - 5G y más allá”, la Corporación RTVE ha sido reconocida por sus numerosos avances en este campo y por el esfuerzo realizado en estos años innovando y explorando las posibilidades para los medios de comunicación de esta nueva generación de redes móviles, un progreso que proporciona más ancho de banda, menor latencia, más seguridad y menos consumo.
Así, ha sido destacados proyectos como 'La radio es sueño', de Radio 3, un radioteatro con experiencia de retransmisión a través de edge computing 5G que emitimos en directo desde Matadero Madrid. El especial de Radio 3 Extra 'Nueva Musica Latinoaméricana', desde Casa América. En directo con señal multicámara realizada en cloud y multiformato para web y redes. O el programa de Niño de Elche desde el Museo Thyssen emitido en directo también con tecnología 5G y producción con móviles son algunos de los retos reconocidos por este galardón.
Radio 3 Extra, doblemente premiada
Recientemente también fue premiado el proyecto que Radio 3 Extra realizó desde el Museo del Prado contando por primera vez en España con tecnología de sonido envolvente Dolby Atmos. Con María Arnal i Marcel Bagés en un escenario único: “El Jardín de las Delicias” de El Bosco.
Radio 3 apuesta por la innovación en lenguajes, formatos y contenidos y también por las posibilidades que brinda para ello los avances tecnológicos.