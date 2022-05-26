Radio 3 premiada por la innovación

Radio 3 apuesta por la innovación. Investigando en nuevos formatos, lenguajes y herramientas digitales junto al área de tecnología de RTVE. Hemos recibido el premio Innovación 2022 por el especial de Radio 3 Extra con Maria Arnal i Marcel Bagés realizado en la sala del El Jardin de las Delicias del Bosco en el Museo del Prado con tecnología Dolby Atmos.

Zona Extra Maria Arnal i Marcel Bagés - Fiera de Mí (Dolby Atmos) rtve play

El uso pionero de esta tecnología, en un lugar tan especial y con una banda que aportó su magia y talento, ha merecido, a juicio del jurado, este galardón. Señalando “queremos reconocer a Radio 3 de RTVE por su continua apuesta por la innovación en los medios audiovisuales. Y más concretamente por su exquisita producción en directo del concierto del Museo del Prado. El lanzamiento del nuevo álbum de Maria Arnal i Marcel Bagés... la singularidad de llevarlo a cabo en la sala del Jardín de las Delicias del Bosco añadió una serie de dificultades, no solo a nivel acústico sino también de maniobrabilidad, por lo delicado “del entorno artístico” a la hora de manejar todo el equipamiento necesario. Sin lugar a duda, todo un hito”.

Zona Extra Maria Arnal i Marcel Bagés - Ventura (Dolby Atmos) rtve play

Esta misma producción de Radio 3 Extra ha sido también reconocida por la revista especializada TM Broadcast como el Mejor Proyecto. El uso de la tecnología de sonido inmersivo fue un desafío en un lugar tan especial como el Museo del Prado proporcionando una escucha convencional y otra con Atmos que exigió un esfuerzo inédito y apasionante.

En los premios des esta misma revista especializada también se ha reconocido otro proyecto de Radio3 Extra, el especial sobre nueva música latinoamericana que hicimos en directo desde Casa América.

Especiales Radio 3 Especiales Radio 3 - VÍDEO: La nueva música latinoamericana - 30/11/20 rtve play

Aquí el reto asumido por el área de innovación y Radio 3 de RTVE fue realizar un streaming con tecnología de realización en la nube y con salida multiformato para diferentes plataformas de manera simultánea y en directo. Con seis salidas para la web, la app y también en los canales de Twitter, Youtube, Facebook, Instagram y las conexiones de la televisión, el Canal 24h. Cada uno con sus formatos de imagen propio. En palabas del jurado “un proyecto en el que se han usado las capacidades del 5G, haciendo uso del Edge computing mejorando los flujos de trabajo”.

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