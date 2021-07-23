Juan Laurent fue uno de los más destacados fotógrafos en la segunda mitad del siglo XIX en España, tanto por su producción -se conservan más de 11.000 negativos originales- como por su calidad. Un archivo documental gráfico de un valor incalculable para recuperar esa etapa de nuestra historia.

Juan Laurent: la fotografía antes del arte, es un documental sonoro de Samuel Alarcón, que muestra el papel de la fotografía en la sociedad española del siglo XIX a través de la actividad empresarial y creativa de Juan Laurent.

Juan Laurent -en realidad Jean Laurent- nació en Francia el 23 de julio de 1816. Este 2021 se cumple 205 años de su nacimiento. Se trasladó a España donde desarrolló el grueso principal de su actividad profesional. En 1856 abre su estudio fotográfico en Madrid, en el número 39 de la Carrera de San Jerónimo, donde Laurent va a fotografiar a las figuras más relevantes del momento, desde Espartero o Prim, hasta la reina Isabel II, pasando por importantes personalidades de la cultura y la sociedad.

Siempre en vinculación con la Sociedad Fotográfica Francesa, Laurent incorpora a nuestro país las últimas novedades en la técnica fotográfica, que le permiten ampliar su producción y diferenciarse de otros fotógrafos. Patenta los abanicos decorados con fotografía, el papel leptográfico junto a Martínez Sánchez -precursor del papel baritado-, e incluso un método para colorear negativos que no prospera. También, es uno de los introductores en España de la Carte de Visite, de la fotoescultura, o también de la fotografía estereoscópica. Asimismo, es uno de los primeros en hacer uso de la iluminación artificial aplicada a la fotografía.

Fotografías de Juan Laurent y Cía. 6 Fotos 1 / 6 Compartir Facebook X Grupo de la provincia de Zamora pertenecientes al archivo Laurent y Cía. en enero de 1878 15.07.2021

Compartir Facebook X Puente sobre el Segura en Murcia por Juan Laurent y Cía. 15.07.2021









Además, Laurent recibe importantes encargos para registrar obras públicas -puentes de ferrocarril, faros o puertos- o colecciones de motu proprio con vistas de monumentos y ciudades de España y Portugal, así como del folclore y costumbres populares. Destacan sus fotografías de obras de arte y artes decorativas, como demuestran sus series del Museo del Prado, de la Academia de Bellas Artes de San Fernando o de San Lorenzo del Escorial. Sus placas al colodión húmedo inmortalizaron obras de Leoni, Van Eyck, Murillo, Tiziano, Durero o Goya, entre otros muchos

De este último, Laurent recibe el encargo de fotografiar las pinturas murales que quedaron en las paredes de la Quinta del Sordo, a las afueras de Madrid. Laurent fotografió las Pinturas Negras antes de que fueran célebres y, gracias a sus instantáneas, conocemos datos esenciales para el conocimiento de las mismas.

En el archivo que guarda las imágenes de Juan Laurent y Cía. 4 Fotos 1 / 4 Compartir Facebook X Instituto de Patrimonio Cultural de España, colección de fotografía 23.07.2021

Compartir Facebook X Carlos Teixidor abre el armario donde se conservan las placas de las 'Pinturas negras' de Goya 15.07.2021





En el documental contamos con el testimonio de la Doctora en Historia del Arte, Mayte Díaz Francés, autora de J. Laurent (1816-1886): un fotógrafo entre el negocio y el arte; Isabel Ortega García, responsable del Fondo de Material Gráfico y Fotografía de la Biblioteca Nacional de España; Carlos Teixidor, conservador del Archivo Ruiz-Vernacci en Patrimonio Cultural de España, donde se conserva buena parte del archivo de Laurent; Raquel Esteban, restauradora; y Joaquín Paredes, fotógrafo experto en técnicas de fotografía del siglo XIX.

Documentos RNE se emite los viernes, de 23 a 24 horas, por Radio Nacional.