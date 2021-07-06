Teresa Alarcos autora de 'Emprendedoras': "El talento no tiene género"

Emprendedora, ejecutiva e impulsora, así es nuestra invitada de hoy al programa de Julia Varela, Tarde lo que tarde. Ha estado presentando su libro Emprendedoras. las líderes que cambian el mundo en la era digital. Y para ello ha empezado la entrevista recordando a Raffaella Carra: "Fue una gran mujer, alguien en quien fijarse como mujeres".

La mujer en la era digital

Esta obra nació gracias a la pandemia y anima a muchas personas a que le sirva como reflejo y ejemplo a seguir: "Este libro es hijo de la pandemia, quiero que con él muchas mujeres se inspiren y los hombres también. Tener ese ejemplo a seguir porque en muchas ocasiones nadie conoce, he querido recoger los testimonios de mujeres de todo el mundo, y sus proyectos que son desconocidos. Que tengamos ese espíritu de querer mejorar las cosas, siempre que tengamos un problema tenemos que buscar soluciones más eficientes", ha asegurado.

Empresas que generan mucho valor económico y que democratizan los servicios sanitarios y la educación. Elementos que para que funcionen es fundamental que la mujer forme parte de ese proceso: "La presencia de la mujer es muy marginal. Pero muy importante".

Solo el ocho por ciento de las mujeres de los altos mandos en empresas europeas dirigen altos cargos: "Tiene que acompañar el cambio cultural, el tema de la familia que no solo esté en la espalda de las mujeres. Tenemos mucha responsabilidad, estamos orientadas a la familia, Yo adapté mi carrera a la familia, cuando eres ejecutiva es muy complejo combinar tanto viaje porque a lo mejor tu pareja está haciendo lo mismo. Queremos tener una familia y a la vez desarrollar ese sueño que tenemos, esa intelectuaidad, una independiencia económica", ha comentado nuestra invitada a los micrófonos de RNE.

Por ese motivo y para modificar esta tendencia y esos resultados tienen que cambiar muchas estructuras: "Si no lo haces eres una mala madre, tenemos que estar ahí mostrando que se puede hacer todo, pero tiene que cambiar la legislación".