Karina: "Vivía en un sueño, como en una nube maravillosa"

Su nombre real es Maribel Llaudés, aunque todo el mundo la conoce como Karina. Un nombre y una mujer que triunfaron en la música de la época y que, a día de hoy, es considerada todo un icono del pop. En Tarde lo que tarde hemos querido hacer un recorrido por su vida y su carrera.

"Aquí en Madrid había muchos concursos de radio, se podía cantar en directo y entonces llevabas tus partituras y bueno, era muy bonito. La verdad que era muy interesante. Y así empecé en la música, apuntándome a los concursos y poco a poco me fui abriendo camino".

Sus inicios en la música y en el cine Así comenzó Karina a hacerse hueco en la escena musical y televisiva. Fue en el programa de la casa Alta fidelidad donde apareció por primera vez. "Doblaba a cantantes de la época importantes como eran Connie Francis, la voz femenina de Los cinco latinos... Porque era un programa que como todavía no había cantantes, lo dirigió Fernando García de la Vega y bueno, dentro de esas caras juveniles de la época pues ahí estaba la mía". El programa que impulsó a la artista a grabar sus primeros EP e, incluso, a debutar en el cine. Y aunque la vida llevó a Karina por los derroteros de la música, nos confiesa en Tarde lo que tarde, que le habría encantado seguir haciendo películas: "Me hubiese gustado mucho seguir haciendo cine, pero la música me ocupaba muchísimo tiempo. Y, además, era mi vida". Lo que está claro, es que el talento de Karina para la música es brillante. Fue a mediados de la década de los 60 cuando empiezan a sonar esas canciones que se convierten en rotundos éxitos y que todo el mundo conoce, como el tema 'Me lo dijo Pérez'. Al año siguiente de triunfar en el Festival de Mallorca con esta canción, Karina recibió la medalla de oro como Mejor Cantante Yeyé. "Supongo que era ser moderna, ser de la época. [...] Ser una chica de mis años, de mi época. Nunca supe lo que era ser yeyé, pero siempre te lo decían los mayores".

Los éxitos más especiales para Karina Años más tarde, en 1996, lanzó el que hoy es uno de sus temas favoritos, 'Las flechas del amor'. La mejor canción jamás cantada Tele - Ritmo - Karina - Las flechas del amor Ver ahora "A mí 'Las flechas del amor'me han dado muchas alegrías. Fue número uno junto con 'La fiesta' y muchas de ellas me han dado muchas alegrías. Pero es que fue la primera que llegó a los números altos, altos, altos. Es un poco especial sí", nos confiesa la artista. Otra de las canciones más especiales para Karina es 'El baúl de los recuerdos'. Un tema que, como dice ella, "es ya casi refrán nacional" y de la que se siente muy orgullosa: "Además, fue una canción escrita por Tony Luz y expresamente para mí. Entonces bueno, es un honor que te escriban autores buenos y de la época". El momento cumbre y que ha puesto la nota de alegría a la tarde ha llegado, como no podía ser de otra forma, con 'La fiesta'. "Yo la verdad que es lo que siempre he tratado de dar. Alegría, esperanza, positividad, a la gente que me escuche, que me vea y por eso nació también Instagram para dar ánimo, para dar una sonrisa. Yo creo que es muy importante sonreir. No te digo a carcajadas, pero es muy importante sonreir, tener una sonrisilla y que las arrugas sean de sonrisas, no de llorar ni de pena". Y nosotros aquí la hemos querido rescatar y compartir contigo.