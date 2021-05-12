'Las mañanas de RNE' celebra el VIII centenario de Alfonso X El Sabio en Toledo

Las mañanas de RNE se ha trasladado este miércoles a Toledo con motivo del VIII centenario del nacimiento de Alfonso X El Sabio. El programa ha comenzado a las 8 h desde la plaza de Zocodover, estrenando un nuevo estudio móvil, el EM10. Desde allí nos está contando cómo ha vivido Castilla-La Mancha el fin del estado de alarma y está tomando el pulso a la comunidad tras más de un año de crisis sanitaria.

Las mañanas de RNE 'Las mañanas con Íñigo Alfonso' celebra el VIII centenario de Alfonso X El Sabio en Toledo rtve play

Íñigo Alfonso ha hablado con Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, que ha reconocido que las comunidades autónomas no tienen herramientas suficientes para poder contener la expansión del virus.

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Además, ha estado acompañado a lo largo de las dos horas de emisión en directo con otros invitados como Carmen Zayas, presidenta de la Asociación de Comerciantes del Distrito 1 de la ciudad, para explicar cómo se recuperan económicamente y cómo vuelve poco a poco la actividad.

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La pandemia y el proceso de inmunización también ha tenido un lugar esencial en este especial, con la presencia de Begoña Fernández, directora general de Salud Pública y una de las responsables de la estrategia de vacunación contra el COVID-19.

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Los micrófonos de Las mañanas de RNE se han abierto también a compañeros de los medios de comunicación con un "Tiempo de análisis" de la actualidad, pero con la mirada puesta en la comunidad, con la presencia de Mar G. Illán, directora del diario encastillalamancha.es; Javier Romero, director de El Digital de Albacete e InfoCLM, y Esther Esteban, presidenta ejecutiva de El Digital de Castilla-La Mancha.

También se ha abierto una mesa de debate sobre los retos a los que se enfrentan en los próximos meses, desde distintos puntos de vista, con Lola Martín, portavoz de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, y Javier García, portavoz de Manifiesto por Cuenca.

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