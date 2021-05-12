'Las mañanas de RNE' celebra el VIII centenario de Alfonso X El Sabio en Toledo
- Íñigo Alfonso ha entrevistado a Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha
- Pepa Fernández ha charlado con Milagros Tolón Jaime, alcaldesa de Toledo
Las mañanas de RNE se ha trasladado este miércoles a Toledo con motivo del VIII centenario del nacimiento de Alfonso X El Sabio. El programa ha comenzado a las 8 h desde la plaza de Zocodover, estrenando un nuevo estudio móvil, el EM10. Desde allí nos está contando cómo ha vivido Castilla-La Mancha el fin del estado de alarma y está tomando el pulso a la comunidad tras más de un año de crisis sanitaria.
Íñigo Alfonso ha hablado con Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, que ha reconocido que las comunidades autónomas no tienen herramientas suficientes para poder contener la expansión del virus.
Además, ha estado acompañado a lo largo de las dos horas de emisión en directo con otros invitados como Carmen Zayas, presidenta de la Asociación de Comerciantes del Distrito 1 de la ciudad, para explicar cómo se recuperan económicamente y cómo vuelve poco a poco la actividad.
La pandemia y el proceso de inmunización también ha tenido un lugar esencial en este especial, con la presencia de Begoña Fernández, directora general de Salud Pública y una de las responsables de la estrategia de vacunación contra el COVID-19.
Los micrófonos de Las mañanas de RNE se han abierto también a compañeros de los medios de comunicación con un "Tiempo de análisis" de la actualidad, pero con la mirada puesta en la comunidad, con la presencia de Mar G. Illán, directora del diario encastillalamancha.es; Javier Romero, director de El Digital de Albacete e InfoCLM, y Esther Esteban, presidenta ejecutiva de El Digital de Castilla-La Mancha.
También se ha abierto una mesa de debate sobre los retos a los que se enfrentan en los próximos meses, desde distintos puntos de vista, con Lola Martín, portavoz de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, y Javier García, portavoz de Manifiesto por Cuenca.
Los secretos de la ciudad de Toledo al descubierto
Desde las 10 de la mañana nuestros compañeros de De pe a pa han estado en esa misma plaza, la de Zocodover. Pepa Fernández ha charlado con Alberto Sánchez, presidente de la Confederación de Libreros de España. A continuación, hemos podido disfrutar de las entrevistas a Milagros Tolón Jaime, alcaldesa de Toledo y a Martín Molina, coordinador del VIII Centenario de Alfonso X el Sabio.
La mañana ha seguido transcurriendo con la intervención de Erwan de la Villéon, historiador, consejero delegado y guionista de Puy du Fou España, el primer parque de recreación histórica en España. Un lugar singular que fomentará las visitas de los más curiosos.
Hemos seguido en el ámbito histórico donde Roberto Polo, coleccionista de arte, filántropo e historiador será el encargado de ilustrar la exposición que ha puesto en marcha en Castilla La Mancha: la "Colección Roberto Polo. Centro de Arte Moderno y Contemporáneo". Se trata de uno de los pocos museos que existen en el mundo creados por un gobierno para albergar una colección privada.
Alcanzábamos el mediodía junto a Alicia Núñez y Gema Batanero, conservadoras del museo Sefardí de Toledo, ubicado en la Sinagoga del Tránsito, considerada la más bella sinagoga medieval conservada en el mundo.
Y para finalizar la mañana, la compositora Ana Alcaide ha amenizado la despedida con una actuación musical de nyckelharpa, un instrumento tradicional de origen sueco que en español suele denominarse viola de teclas.
El programa se ha retransmitido en streaming en el canal +24 y en las redes sociales de RTVE.