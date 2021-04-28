El 3 de julio de 1898, la escuadra del almirante Pascual Cervera fue hundida por la flota norteamericana a la salida de la bocana del puerto de Santiago de Cuba. Con esta derrota concluyó la guerra hispano-estadounidense declarada el 20 de abril de ese año y, con ello, el ciclo imperial español de cuatro siglos de vida. Es el conocido como El Desastre del 98.

En 1898, Estados Unidos, la economía más dinámica y potente del mundo, pugnaba por una expansión exterior más allá de sus dos costas. Su desarrollo se iba a encontrar con los intereses ultramarinos españoles; Las colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas fueron presa fácil.

El desencadenante de la guerra fue la explosión el 15 de febrero de 1898 del acorazado norteamericano Maine en el puerto de La Habana, que se cobró la vida de 266 tripulantes. Una comisión norteamericana dictaminó erróneamente que la explosión había venido del exterior, probablemente una mina y que, por tanto, España era responsable. Posteriormente se demostró el error del dictamen, pero, en realidad, Estados Unidos ya tenía la excusa perfecta para la declaración de guerra.

El balance total de la guerra significó, primero, el día 1 de mayo, la destrucción en Filipinas de la flota española del Pacífico al mando del contralmirante Patricio Montojo y, después, la del Atlántico del almirante Cervera.

Para España y el sistema de la Restauración, la pérdida del imperio no tuvo consecuencias políticas inmediatas, pero sí dejará una honda huella a largo plazo. Porque entre las élites y la intelectualidad se consolidó un pesimismo sobre el ser de España y la idea de su fracaso como nación.

El Desastre del 98. El fin del imperio español, con guion de Luis Miguel Úbeda, ha contado con los testimonios de Agustín Rodríguez González, de la Academia de la Historia y autor de La guerra del 98. Las campañas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas; Tomás Pérez Vejo, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y autor de 3 de julio de 1898. El fin del imperio español; Juan Antonio Montero, profesor de Historia de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Estados Unidos y sus relaciones con España; Fernando Puell de la Villa, profesor de Historia Militar en el Instituto Gutiérrez Mellado; Juan Luis Pan-Montojo, profesor de Historia de la Universidad Autónoma de Madrid y coordinador del libro Más se perdió en Cuba; María Gajate, profesora de la Universidad de Salamanca y miembro de la Asociación Española de Historia Militar; y Luis Miguel García Mora, investigador de la Fundación Mapfre y autor, entre otros, de Cuba, de la emergencia de la nacionalidad, a la independencia.

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