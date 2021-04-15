Documentos RNE se acerca a una figura carismática de la guitarra en el siglo XX, Andrés Segovia. Un músico que dejó una importante huella en la historia del instrumento, elevó su prestigio y tuvo una dilatada carrera artística, que le llevó a tocar en los principales auditorios de todo el mundo.

Perteneciente al espacio de la Generación del 27, se relacionó con todas las grandes figuras intelectuales del momento, desde Benito Pérez Galdós a Salvador de Madariaga o Federico García Lorca. Impulsó decididamente la composición para guitarra, con obras escritas especialmente para él por importantes autores, como Joaquín Turina o Federico Moreno Torroba; y en especial el repertorio de conciertos para guitarra y orquesta, donde estrenó obras de Manuel Ponce, Mario Castelnuovo-Tedesco y Heitor Villalobos, así como la Fantasía para un gentilhombre que le dedicó Joaquín Rodrigo.

Andrés Segovia destacó, también, por sus transcripciones a guitarra de importantes obras del repertorio clásico, entre las que destaca la que realizó de la conocida Chacona de Bach; piezas que contribuyeron a elevar el prestigio de la guitarra. Tras su figura dejó una estela de grandes guitarristas, como John Williams, Alirio Díaz o José Tomás, que fueron discípulos suyos.

El programa de Ana Vega Toscano, Andrés Segovia, el arte de la guitarra, realiza un recorrido por la biografía del músico a través de su propia voz, gracias a los numerosos testimonios que de él guarda el Archivo de RTVE; cuenta igualmente con la participación del guitarrista Miguel Ángel Jiménez, catedrático de guitarra del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, que asistió a cursos impartidos por el propio Segovia. Asimismo, se recuperan numerosos registros históricos protagonizados por el guitarrista Narciso Yepes, el músico y crítico Enrique Franco, y el también guitarrista y alumno de Andrés Segovia, José Luis Rodrigo, quien fue catedrático de guitarra del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Un retrato que se completa con distintos testimonios de prensa nacional e internacional, y con los escritos que le dedicó su amigo Salvador de Madariaga.

En 1952 Andrés Segovia retornaba a España para realizar una gira de conciertos tras años de alejamiento de nuestro país: con ocasión de esta visita, Enrique Franco, nombrado recientemente Director de Programas Musicales de RNE, invitaba a la emisora al guitarrista, quien realizó una serie de grabaciones históricas que se cuentan en la actualidad entre las más antiguas del Archivo Sonoro de RNE, de las cuales se reproducen algunos fragmentos en el documental. De esta forma, se realiza una panorámica de algunas de las principales líneas en la biografía de un músico que unió intensamente su destino artístico al de la guitarra.

Documentos RNE se emite los viernes, de 23 a 24 horas, por Radio Nacional.