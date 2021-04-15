Argentina: "Esta música yo creo que hace bailar a todo el mundo"

El 9 de abril escuchábamos por primera vez el nuevo single de la cantaora onubense, Argentina, 'Que alguien me diga'. Una fusión de su flamenco con el son cubano. En Tarde lo que tarde hablamos con ella de todos los detalles de este nuevo tema y de mucho flamenco.

"Estoy con los nervios a flor de piel. Además, por unas cosas y por otras, por el cierre perimetral y demás, voy sin ensayar y sin nada. Voy a la prueba de sonido con mis músicos y bueno, nos conocemos desde hace muchos años, y hemos ido muchas veces sin ensayar. Nos conocemos ya, nos miramos y sabemos lo que necesitamos de cada uno".

El flamenco es ritmo y pasión y con ese toque cubano que Argentina le da, la mezcla es explosiva. Tanto, que la misma artista nos confiesa que la veremos bailar encima de los escenarios. "Esta música yo creo que hace bailar a todo el mundo. Se te van los pies. Aunque no sepas bailarlo bien, da igual. Te hace moverte y es algo que yo saco en positivo y que estoy aprendiendo de esta música, que me está aportando, porque en el flamenco suelo estar sentada en la silla o de pie", confiesa Argentina.

Y es que, dentro de muy poco podremos disfrutar de la artista y de su nueva canción en directo y a pleno pulmón. La primera cita será el 17 de abril en Sevilla. El 20 de abrill llega a Madrid, el 23 a Valencia y ya en verano, el 25 de junio al Teatro de la Maestranza de Sevilla. Argentina, por primera vez en los escenarios después de todo este mogollón pandémico. "Este mes de abril serán conciertos flamencos con mis músicos habituales. Pero esta del 25 de junio en el Teatro de la Maestranza será la vida de la artista y va a haber son cubano, flamenco artistas invitados... La verdad que va a ser algo especial".

Si algo caracteriza a Argentina es su versatilidad. Se ha atrevido con rumbas, fados, fandangos, bulerías, tangos, ritmos latinos... ¿Se te hace poco? A nosotros tampoco. "Cuando entramos en el flamenco los artistas, al estar metidos de lleno en el flamenco y ser una música tan difícil, si que es verdad que, después de eso, somos capaces de hacer lo que queramos", explica.

El flamenco será complejo, pero en su voz suena fácil y natural. Una música aplaudida en España y también fuera de nuestras fronteras, aunque se vive de forma distinta según nos cuenta la artista: "En Estados Unidos ellos no saben decir "ole", pero con un wow! yo me conformo", cuenta entre risas. "El flamenco gusta muchísimo, se respeta mucho. Paco de Lucía lo decía y se veía porque él es verdad que estuvo en contacto con músicos de otros géneros y todos alucinaban con el flamenco".

'Que alguien me diga', el nuevo single de la cantaora Argentina del que ya podemos disfrutar y que nos llega directo al corazón.