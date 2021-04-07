Julio Cortázar, Singular Cronopio de la Literatura Universal

En 1941 Julio Cortázar dijo que su vida entera podría ser trazada leyendo las cartas que llevaba escritas. Del mismo modo, Documentos RNE recupera su biografía siguiendo el rastro de su voz acudiendo al Archivo Sonoro. Será principalmente su propia palabra, quien nos hable de su vida y de su labor creativa, acompañada de su querida música de jazz.

Julio Cortázar, que se consideró siempre latinoamericano y europeo, nació en Bruselas por diferentes avatares familiares, como podría haber sido en Helsinki o en Guatemala escribió, en el mismo momento en que el káiser y sus tropas se lanzaban a la conquista de Bélgica durante el inicio de la Primera Guerra Mundial. Curiosamente, y como él mismo dice, este hecho dio a luz a un individuo con una profunda conciencia pacifista.

Cortázar, afincado en París durante años, es uno de los escritores en lengua castellana más importantes del siglo XX, que destacó por la originalidad de su obra, su honestidad intelectual y su compromiso político y social. Sus cuentos y narraciones cortas revolucionaron el mundo de la literatura por su original capacidad para penetrar entre los intersticios de la realidad.

Dudaba de la linealidad del tiempo cronológico y sospechaba que, lo que la vida nos depara como hechos casuales, sea tal cosa. Para Julio Cortázar hay acontecimientos en nuestras vidas que pasan desapercibidos u ocultos, pero que conforman nuestra existencia de manera más real que la misma realidad. Y lo supo plasmar magistralmente en sus obras literarias, como Historias de Cronopios y de Famas o Casa Tomada.

En el año 1963 la aparición de su novela Rayuela transformó y renovó la narrativa en español de una manera genial, única y deslumbrante. Cortázar mostró una nueva manera de escribir, de contar, e incluso propuso una nueva manera de leer.

Cortázar criticó que se aplicara el término anglosajón de boom al extraordinario movimiento de literatura latinoamericana al que perteneció, y fue un escritor de un claro compromiso con las principales causas de su tiempo. Denunció incansablemente las dictaduras de América Latina y la perturbadora influencia de la política exterior de Estados Unidos en la región.

Julio Cortázar, Singular Cronopio de la Literatura Universal, es un trabajo documental biográfico de Miguel Molleda en el que también intervienen, a modo de diálogo intemporal con el escritor, la profesora de Literatura Hispanoamericana de la Universidad Autónoma de Madrid,��Raquel Arias Careaga, autora de la biografía, Julio Cortázar. De la subversión literaria al compromiso político, de la editorial Sílex; el escritor y catedrático de Literatura Española de la Universidad Cardenal Herrera de Valencia, Miguel Herráez, autor de diversas obras sobre su figura, entre ellas, Julio Cortázar, una biografía revisada, de la editorial Alrevés. Y también escucharemos el testimonio del profesor, escritor y crítico literario, Andrés Amorós, autor de una notable edición crítica de Rayuela y amigo personal de Julio Cortázar.

Documentos RNE se emite los viernes, de 23 a 24 horas, por Radio Nacional.