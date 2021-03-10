Javier Cercas: "La verdad crea mujeres y hombres libres"

El escritor Javier Cercas ha estado en De pe a pa de RNE para presentar su última novela, Independencia. Han pasado 20 años desde que publicó Soldados de Salamina, pero a sus espaldas figuran títulos como Anatomía de un instante, o El impostor. Este profesor de literatura, además, ganó el Premio Planeta con la novela Terra Alta. Y hoy ha venido a charlar sobre esta última novela que ha llegado a las librerías: se trata de la segunda entrega de la serie: "Lo he pasado fantásticamente escribiéndola", ha asegurado a Pepa Fernández.

Independencia "Claro que hay un punto de provocación. Me gusta su sentido polisémico. Los catalanes se la han apropiado, tienes que tener claro que si quieres conquistar la realidad conquista primero el lenguaje. Los catalanes lo han hecho muy bien pero también se han apropiado otras palabras como; democracia o libertad. En esta nueva entrega volvemos a encontrarnos con su protagonista, Melchor Marín, el héroe de Cambrils, el tipo que pega palizas a los maltratadores y el compulsivo bebedor de Coca Cola: "No sé si se trata de una novela policiaca. Pero yo considero que solo hay dos tipos de novelas: las buenas y las malas. En todas mis novelas siempre hay un misterio y alguien que quiere resolver el enigma. Mi personaje es un policía, que bebe mucha coca cola... pero cuando beba whisky prepárate". Un personaje que vive atormentado por las muertes violentas de su madre y de su mujer. Pepa Fernández ha recordado una frase que resuena con fuerza en la cabeza del protagonista: "Mientras dura el remordimiento dura la culpa". A lo que Cercas ha añadido: "Independencia es una novela autónoma pero forma parte de una novela mayor. Creo que al final serán cuatro novelas y el elemento que las une es: la mitad de la humanidad tiene la mano en el cuello de la otra mitad de la humanidad. La violencia contra las mujeres es así desde que el mundo es mundo. Todo el mundo se horroriza al escuchar que una mujer a muerto a manos de su marido, cualquier persona decente se horroriza. Pero el protagonista de la novela, Melchor Marín, lo lleva en sus genes, en su propia experiencia. Mataron a su madre y a su mujer y eso le saca de sus casillas, como a mí. Pero como estamos en una novela él puede hacer cosas que fuera de ella yo no puedo hacer", ha explicado el autor.

La actualidad en la novela Una obra que transcurre en un futuro cercano, en el 2025, y donde hay mucho presente, con temas de actualidad como el dinero, el poder o la venganza: "En este caso no soy el Cercas que escribe artículos o que te da su opinión. Las novelas no funcionana así, hacen una descripción de la realidad moral, habla de lo que ha ocurrido en Cataluña, pero habla del humus moral, del problemón en el que ha crecido Cataluña". Javier Cercas dota a sus personajes de opiniones sobre él mismo. Hablan de él y no precisamente en un tono amable: "Transcurre en 2025 y la gente ya ha leído la priemra parte, Terra Alta. Uno de los personajes me quiere poner un pleito por lo que escribo en la novela. Si no eres capaz de reírte de ti mismo, no tienes derecho de reírte de nada". En la novela se habla de sextorsióna una alcaldesa. Pero el verdadero personaje que puede llegar a descolocar al lector es un protagonista camuflado que se llama Ricky Ramírez. A este hombre un día su padre le dijo: "Arrímate a los buenos". Que precisamente es una frase que aparece reflejada en el libro El lazarillo de Tormes: "Es la contrafigura de Melchor Marín. Va de un tipo, Ricky Martínez, que busca la independencia económica con los malos y se arrima a la élite barcelonesa. Pero siempre pasa lo mismo, luego le utilizan como papel higiénico. Claro que es una una novela que admite una lectura política. Lo que ha ocurrido es que en 2012 la élite economica catalana para salir de la crisis usa la furia lógica de la gente para presionar al Gobierno Central, para salir de la crisis de la mejor manera posible. Contribuyendo a sacar a la gente a la calle, con la utopía disponible. El problema es que la gente se lo creyó y ahora estamos en esas en que la elite está asustadita y quiere que la gente vuelve a casa. Pero lo que no sabían es que es muy fácil sacarlos pero es muy dificil vovler a meterlos. Esta novela contiene un retrato muy duro a las élites catalanas". La editorial de este volumen, Tusquets, lo describe así: "Un alegato furiosos contra la tiranía de los dueños del dinero y los amos del mundo".