Federico Moreno Torroba: 130 años de su nacimiento

Federico Moreno Torroba nació el 3 de marzo de 1891, en Madrid. El compositor se dedicó a la música durante más de 7 décadas y se convirtió en una de las personalidades más destacadas en el ámbito musical de su tiempo. La constante fidelidad a sus principios estéticos y creativos, que tanto le caracterizaban, hizo que se ganase el cariño tanto del público como de la crítica.

El prolífico compositor, considerado uno de los creadores de zarzuela más destacados del siglo XX, cuenta con un catálogo muy extenso en el que nos encontramos con unos 50 títulos para zarzuela, dos óperas y algunas piezas para guitarra.

Federico Moreno Torroba

A pesar de nacer en el seno de una familia rodeada de música (su madre provenía de una familia de tradición musical y su padre era organista de la Iglesia de la Concepción, compositor y profesor de conservatorio), sus padres intentaron, sin éxito, que no se labrase una carrera al amparo de la música.

El primer mentor de Moreno Torroba, fuera del ámbito familiar, fue Conrado del Campo en el Conservatorio de Madrid. Aunque sus inicios como compositor estubieron enfocados al campo sinfónico, Torroba no tardó en introducirse en el género de la zarzuela.

El 12 de septiembre de 1982, a sus 91 años, mientras estaba inmerso en el ballet Don quijote, el compositor fallecía en Madrid.

A lo largo de este programa de La zarzuela, Diego Requena se acerca a la producción de Federico Moreno Torroba a través de algunas de sus páginas menos conocidas como La ilustre moza, La marchenera, Xuanón, Monte Carmelo, Maravilla y La caramba.

La zarzuela se emite todos los miércoles a partir de la 14 h (CET), con Diego Requena.