El 22 de juliol es farà entrega dels Premis RNE Sant Jordi
- Antonio Banderas, millor actor espanyol per 'Dolor y gloria', i Marta Nieto, millor actriu espanyola per 'Madre' i 'Litus'
- El premi a la millor òpera prima ha estat per a 'Ventajas de viajar en tren', d'Aritz Moreno
- Els premis s'entregaran dimecres, 22 de juliol i es podrà seguir a partir de les 18:10h a La 2
El dimecres 22 de juliol es farà la cerimònia dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia que aquest any han guardonat a 'O que arde' com a millor pel·lícula espanyola. Antonio Banderas i Marta Nieto han estat escollits millor actor i millor actriu espanyols. El premi a la millor òpera prima ha recaigut en 'Ventajas de viajar en tren', d'Aritz Moreno. I en l'apartat internacional 'Retrato de una mujer en llamas', de Céline Sciamma, ha estat considerada millor pel·lícula, i John C. Reilly i Margot Robbie, millor actor i actriu.
La cerimònia d'enguany estarà marcada per la situació de la pandèmia Covid19 i en paraules de Conxita Casanovas "ha estat més complexa, però serà la més especial". L'acte d'entrega dels guardons el conduirà la periodista de RNE Montse Soto i es podrà veure a TVE Catalunya. La cerimònia serà virtual, sense públic i amb els premiats que enviaran els seus parlaments per videoconferència.
Com ja es va anunciar al gener, 'O que arde', dirigida per Óliver Laxe i participada per RTVE, és la millor pel·lícula espanyola en la 64a edició dels Premis RNE Sant Jordi. Antonio Banderas recollirà el premi a millor actor espanyol per 'Dolor y gloria', i Marta Nieto recollirà el premi a millor actriu espanyola pel seu treball a 'Madre' i 'Litus', les tres participades per RTVE. A més, la millor òpera prima d'aquesta edició és 'Ventajas de viajar en tren', dirigida per Aritz Moreno, que també compta amb la participació de RTVE.
En l'apartat internacional, 'Retrato de una mujer en llamas', de Céline Sciamma, ha aconseguit el premi a millor pel·lícula estrangera; i Margot Robbie, per 'Érase una vez en… Hollywood', i John C. Reilly per 'Los hermanos Sisters' i 'El gordo y el flaco', han merescut els guardons a millor actriu i actor estrangers.
Els Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia també reconeixen una trajectòria professional destacada en el món del cinema i lliuren el Premi a la Indústria que aquest any recau en Argimiro Lozano, qui porta 45 anys formant part del Jurat dels Premis Sant Jordi i va ser el creador del "Va de cine". A més, per votació els oients de RNE, s'entreguen les Roses de Sant Jordi a les millors pel·lícules espanyola “Dolor y gloria” de Pedro Almodóvar i estrangera: “Parásitos” de Bong Joon-ho.
El jurat, presidit per la periodista especialista en cinema de RNE Conxita Casanovas, reuneix els més representatius crítics i especialistes del setè art dels mitjans de comunicació.