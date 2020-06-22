Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia

El 22 de juliol es farà entrega dels Premis RNE Sant Jordi

  • Antonio Banderas, millor actor espanyol per 'Dolor y gloria', i Marta Nieto, millor actriu espanyola per 'Madre' i 'Litus'
  • El premi a la millor òpera prima ha estat per a 'Ventajas de viajar en tren', d'Aritz Moreno
  • Els premis s'entregaran dimecres, 22 de juliol i es podrà seguir a partir de les 18:10h a La 2
El 22 de juliol es farà entrega dels Premis RNE Sant JordiVer ahora
El 22 de juliol es farà entrega dels Premis RNE Sant Jordi
RÀDIO 4 - RTVE.es

El dimecres 22 de juliol es farà la cerimònia dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia que aquest any han guardonat a 'O que arde' com a millor pel·lícula espanyola. Antonio Banderas i Marta Nieto han estat escollits millor actor i millor actriu espanyols. El premi a la millor òpera prima ha recaigut en 'Ventajas de viajar en tren', d'Aritz Moreno. I en l'apartat internacional 'Retrato de una mujer en llamas', de Céline Sciamma, ha estat considerada millor pel·lícula, i John C. Reilly i Margot Robbie, millor actor i actriu.

La cerimònia d'enguany estarà marcada per la situació de la pandèmia Covid19 i en paraules de Conxita Casanovas "ha estat més complexa, però serà la més especial". L'acte d'entrega dels guardons el conduirà la periodista de RNE Montse Soto i es podrà veure a TVE Catalunya. La cerimònia serà virtual, sense públic i amb els premiats que enviaran els seus parlaments per videoconferència.

Marta Nieto, premio a la mejor actriz de la Sección Horizontes en el Festival de Venecia

Marta Nieto, premio a la mejor actriz de la Sección Horizontes en el Festival de Veneciartve

Com ja es va anunciar al gener, 'O que arde', dirigida per Óliver Laxe i participada per RTVE, és la millor pel·lícula espanyola en la 64a edició dels Premis RNE Sant Jordi. Antonio Banderas recollirà el premi a millor actor espanyol per 'Dolor y gloria', i Marta Nieto recollirà el premi a millor actriu espanyola pel seu treball a 'Madre' i 'Litus', les tres participades per RTVE. A més, la millor òpera prima d'aquesta edició és 'Ventajas de viajar en tren', dirigida per Aritz Moreno, que també compta amb la participació de RTVE.

Antonio Banderas en 'Dolor y gloria'noticias

En l'apartat internacional, 'Retrato de una mujer en llamas', de Céline Sciamma, ha aconseguit el premi a millor pel·lícula estrangera; i Margot Robbie, per 'Érase una vez en… Hollywood', i John C. Reilly per 'Los hermanos Sisters' i 'El gordo y el flaco', han merescut els guardons a millor actriu i actor estrangers.

Els Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia també reconeixen una trajectòria professional destacada en el món del cinema i lliuren el Premi a la Indústria que aquest any recau en Argimiro Lozano, qui porta 45 anys formant part del Jurat dels Premis Sant Jordi i va ser el creador del "Va de cine". A més, per votació els oients de RNE, s'entreguen les Roses de Sant Jordi a les millors pel·lícules espanyola “Dolor y gloria” de Pedro Almodóvar i estrangera: “Parásitos” de Bong Joon-ho.

El jurat, presidit per la periodista especialista en cinema de RNE Conxita Casanovas, reuneix els més representatius crítics i especialistes del setè art dels mitjans de comunicació.