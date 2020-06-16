Esucha el disco de versiones de 'Un sendero fluorescente' de Estrella Fugaz
- Celebramos el primer aniversario del disco con un programa especial
- Escucha las versiones que han hecho Betacam, Caliza, Cosmen...
"Estamos de aniversario en Calima porque Un sendero fluorescente de Estrella Fugaz cumple un año y le he preparado un disco de versiones en plan sorpresa. He liado a Betacam, Caliza, Los Jambos, Cosmen, Valdivia y un montón de grupos más. Me gustaría saber si podemos hacer algo con él en Capitán Demo; un especial o algo".
Este párrafo envíado vía e-mail por Javi Sierra (de Calima Comunicación y miembro del grupo La Claridad) fue el inicio del programa de esta semana, un homenaje a Estrella Fugaz, el proyecto musical de Lucas Bolaño junto a Ricardo Ramos, su colega en la sombra.
Escucha el Capitán Demo especial
Javi es un fan confeso de Estrella Fugaz y nos propuso darle una sorpresa a Lucas en el programa, que puedes escuchar a continuación.
Con todo el cariño del mundo, engañamos a Lucas con la excusa de una entrevista por el primer aniversario de Un sendero fluorescente y, sin avisar, nos lanzamos a enseñarle todas las versiones que 14 artistas han hecho de sus canciones.
Esas versiones y la reacción de Lucas al escucharlas es el contenido de este Capitán Demo especial. Una hora para disfrutar, para emocionarse y para dejar, entre todos, un nuevo sendero fluorescente.
¿Quién ha hecho las versiones fluorescentes?
Betacam. Al cántabro Javier Carrasco lo conocemos por su trabajo con Rusos Blancos y Templeton pero también por su proyecto en solitario, Betacam. Javi ha hecho una versión de "Alegría", la canción que abre Un sendero fluorescente.
Ángel Calvo. Músico murciano entregado al powerpop que toca habitualmente junto a Los Trenes de Larga Distancia. Ha grabado una cover de "Mineros", uno de los muchos temas que Lucas Bolaño ha escrito para su hija Mina.
Manuel Leunam. Músico y productor que forma parte de la banda madrileña La Claridad. Su single más reciente es "Museo de cera" y su versión, la de "La ciencia ficción".
Valdivia. Irene Valdivia acaba de publicar su primer EP en solitario, Cero. Tambien toca la guitarra en La Claridad y eligió versionar "Max y Ellen".
Olga Myslovvska (Polpo Motel). Ha adaptado la letra original del tema "Estrella fugaz" al alemán y convertido una canción llena de luz y sitares en un tema oscuro guiado por sinterizadores.
Telêmako. Iván Jávega, de Rusos Blancos, debuta en solitario como Telêmako con una versión de "El lado oscuro de la crianza" a base de bits creados con la Game Boy.
Buenatarde. Mané López es un músico malagueño afincado en Madrid. Después de haber tocado con Hazte Lapón durante años, debuta en solitario como Buenatarde. Ha hecho la versión de "La revolución será de pago".
Hnos Munoz. Nacho y Álex no se apellidan Munoz ni son hermanos. Son un dúo andaluz que acaba de debutar con el disco Nuevo romance y han versionado la canción de Estrella Fugaz "El verano español".
Cosmen. Después de muchos años al frente de Cosmen Adelaida, Javi acaba de debutar en solitario como Cosmen con un par de singles. Ya puedes escuchar su versión del tema "Wow!".
Marta Movidas. Marta España es madrileña, arpista y actualmente toca el bajo en La Claridad. De momento solo tiene un single como Marta Movidas y su versión de "Fin de año".
Roldán. Juan Carlos Roldán es uno de los ídolos musicales de Estrella Fugaz. Empezó a hacer música como Roldán en 2007 y ha versionado también "Fin de año" pero con un enfoque completamente distinto.
Perdón. Trío formado en Murcia hace muy poquito. Tienen un puñado de singles y se han encargado de reinterpretar "De las mafias, fundaciones" y de crear el arte de este disco de versiones.
Caliza. Elisa Pérez (antes en Cosmen Adelaida y Rusos Blancos) cantó en la grabación original de "Alegría" junto a Estrella Fugaz. Caliza ha versionado "Luminosa", la canción que demuestra que Lucas Bolaño es fiel oyente de Capitán Demo.
Los Jambos. Cierra el disco "Tu TOC", una versión del trío pamplonés Los Jambos, a los que -spoiler alert- el propio Lucas versionó hace poco como homenaje a la escena emergente de Pamplona. La canción todavía es inédita.