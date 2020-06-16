Esucha el disco de versiones de 'Un sendero fluorescente' de Estrella Fugaz

"Estamos de aniversario en Calima porque Un sendero fluorescente de Estrella Fugaz cumple un año y le he preparado un disco de versiones en plan sorpresa. He liado a Betacam, Caliza, Los Jambos, Cosmen, Valdivia y un montón de grupos más. Me gustaría saber si podemos hacer algo con él en Capitán Demo; un especial o algo".

Este párrafo envíado vía e-mail por Javi Sierra (de Calima Comunicación y miembro del grupo La Claridad) fue el inicio del programa de esta semana, un homenaje a Estrella Fugaz, el proyecto musical de Lucas Bolaño junto a Ricardo Ramos, su colega en la sombra.

Escucha el Capitán Demo especial Javi es un fan confeso de Estrella Fugaz y nos propuso darle una sorpresa a Lucas en el programa, que puedes escuchar a continuación. Capitán Demo Capitán Demo - Homenaje a Estrella Fugaz: versiones de 'Un sendero fluorescente' - 15/06/20 rne audio Con todo el cariño del mundo, engañamos a Lucas con la excusa de una entrevista por el primer aniversario de Un sendero fluorescente y, sin avisar, nos lanzamos a enseñarle todas las versiones que 14 artistas han hecho de sus canciones. Esas versiones y la reacción de Lucas al escucharlas es el contenido de este Capitán Demo especial. Una hora para disfrutar, para emocionarse y para dejar, entre todos, un nuevo sendero fluorescente. Contraportada del disco 'Unas versiones fluorescentes', homenaje a Estrella FugazIRENE RIQUELME / LEYRE ORTIZ