Radio Exterior de España vuelve a emitir su programación

El Canal Internacional de RNE transmitirá desde el 1 de junio de 2020 sus programas circunscritos a la franja horaria de onda corta: de 15:00 a 02:00 horas UTC (17.00 a 04.00 HOE), de lunes a viernes; y de 14:00 a 22:00 horas UTC (16.00 a 00.00 HOE), sábados y domingos. Durante estas franjas horarias también se podrá escuchar la programación a través de internet, satélite, TDT (en España), DAB (Digital Audio Broadcasting), dispositivos móviles y altavoces inteligentes. Fuera de estos horarios, se transmitirá por las diferentes plataformas de difusión y dispositivos la señal de Radio Nacional. Radio Exterior de España como otras cadenas de la Corporación RTVE se suma al plan de recuperación de la actividad de manera escalonada.

Ante la crisis debida a la pandemia del Covid 19 y por la decisión del Gobierno de España de decretar el Estado de Alarma, Radio Exterior de España tuvo que cesar la producción de programas el pasado 16 de marzo para emitir la señal de Radio Nacional.