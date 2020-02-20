El compositor barroco Johann Rosenmüller

Johann Rosenmüller (1619-1684) fue un compositor alemán y que pasó gran parte de su vida en Italia. Su repertorio está formado por obras instrumentales y de carácter religioso. Con motivo del cuarto centenario de su nacimiento, el programa de Grandes ciclos, presentado por María del Ser, ha dedicado un ciclo al compositor barroco.

Con Rosenmüller sucede lo que Lessing aplica a Klopstock: solo se puede hablar de él con el máximo respeto y no se puede tener más razón cuando se le aborda desde lo que supuso para la historia de la música posterior. Así lo expresa Fred Hamel, uno de los grandes estudiosos de Rosenmüller en 1932.​

Los nueve programas dedicados al compositor alemán los hemos recopilado en este interactivo. Pulsa sobre cada uno de los músicos y escúchalos interpretando o dirigiendo obras de Rosenmüller.

Grandes ciclos se emite los lunes, martes, jueves y viernes a partir de las 19h (CET), con María del Ser.