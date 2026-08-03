El paso del tiempo y la ausencia de un compromiso público por preservar su legado parecen condenar al olvido a una de las figuras más relevantes de la astronomía española. Josep Comas Solà, nacido en la Barcelona de la segunda mitad del siglo XIX, es responsable de algunos de los descubrimientos celestes más llamativos de su tiempo.

Documentos RNE Documentos RNE - Josep Comas Solà, un vigía del espacio - 08/11/19 rne audio

En interminables noches de observación, Comas Solà consiguió identificar dos cometas nuevos para la ciencia; uno de ellos, bautizado con sus apellidos, es especialmente valioso por tratarse de un cometa periódico con un ciclo de recurrencia de pocos años. También descubrió once asteroides. Al primero, avistado en 1915, lo llamó Hispania; al segundo, Alphonsina, doble homenaje al rey Alfonso XIII y a Alfonso X el Sabio. También tuvo un destacado papel en el estudio de los tres eclipses totales de Sol visibles desde la Península Ibérica entre 1900 y 1912.

Este pionero de la astronomía española sumó a su formación universitaria un componente autodidacta, al tratarse de un campo virgen en la España de la época. Comenzó su carrera profesional en un observatorio privado de Sant Feliu de Guíxols (Girona), donde ya empleaba la naciente fotografía astronómica.

Buena parte de su actividad la llevó a cabo como director del Observatorio Fabra, una instalación puntera situada en la montaña del Tibidabo, dependiente de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Además, también dispuso de un observatorio particular instalado en su propia casa, Villa Urania. Desde ambas instalaciones el astrónomo siguió anotando descubrimientos sorprendentes, como la rotación diferencial de Saturno o la existencia de atmósfera en la mayor de sus lunas, Titán. Esa desbordante pasión por el firmamento le llevó a abrir sus centros de trabajo a la ciudadanía y a desarrollar una actividad divulgativa en infinidad de conferencias. Escribió varios libros de referencia, incontables artículos en prensa y presentó el primer programa de esa temática en la radio decana del país, la EAJ 1 de Barcelona, incluso estuvo implicado en el propio nacimiento de la emisora. Como buen apasionado de la innovación, Comas Solà también promovió la primera experiencia de aviación llevada a cabo en la ciudad condal.

Fotogalería: voces del documental Utiliza las flechas laterales para conocer a los intervinientes. 9 Fotos 1 / 9 Compartir Facebook X Jorge Núñez, catedrático de Física Cuántica y Astrofísica de la Universitat de Barcelona y director del Observatori Fabra. 05.11.2019

Compartir Facebook X Antoni Roca-Rosell, profesor de Historia de la Ciencia en la Universitat Politècnica de Catalunya. 05.11.2019















El documental "Josep Comas Solà, un vigía del espacio", con guion de Álvaro Soto y diseño sonoro de Mayca Aguilera, recorre la vida y obra de este extraordinario astrónomo con la ayuda de los profesores de Historia de la Ciencia, Antoni Roca-Rosell y Pedro Ruiz-Castell. Interviene también el actual director del Observatori Fabra y catedrático de Física Cuántica y Astrofísica, Jorge Núñez. El programa analiza además sus aportaciones al desarrollo de la sismología con la ayuda de Josep Batlló, especialista en dicho campo del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. La comunicadora científica Bibiana Bonmatí y los expresidentes de las agrupaciones astronómicas Aster, Ricard Martínez, y de Sabadell, Josep Maria Oliver, exploran su faceta de divulgador de la observación celeste. El retrato más íntimo del personaje lo trazan su familiar Pau Senra y Núria Guille, amiga del entorno de Comas Solà.

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