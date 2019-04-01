Radio Exterior de España, emisiones en Onda Corta

Radio Exterior de España, el canal internacional de RNE, emite su programación de lunes a viernes, para África Occidental y Atlántico sur, Oriente Medio, Índico y Gran Sol, desde las 16 horas hasta las 24 horas UTC (Tiempo Universal Coordinado), es decir, de 17 a 01 hora oficial española.

Las frecuencias de emisión:

- África Occidental y Atlántico sur, 11.685 Khz., banda de 25 metros.

- Oriente Medio, Índico y Gran Sol, 12.030 Khz, banda de 25 metros.

Hacia América del norte y sur, Radio Exterior de España transmite en onda corta, de lunes a viernes, de 19 a 03 horas UTC, es decir, de 20 a 04 hora oficial española.

Las frecuencias de emisión:

- América del sur, 11.940 Khz, banda de 25 metros.

- América del norte y Groenlandia, 9.690 Khz, banda de 31 metros.

Los sábados y domingos, transmite su señal de 15 a 23 horas UTC, es decir, de 16 a 24 hora oficial española. Las frecuencias de emisión y las zonas de cobertura son las siguientes:

- África Occidental y Atlántico sur, 11.685 Khz, banda de 25 metros.

- América del sur, 11.940 Khz, banda de 25 metros.

- América del norte y Groenlandia, 9.690 Khz, banda de 31metros.

- Oriente Medio, Índico y Gran Sol, 12.030 Khz, banda de 25 metros.

Además de las ocho horas diarias de transmisión por onda corta, Radio Exterior de España emite su programación ininterrumpida de 24 horas a través de internet, TDT, aplicaciones móviles y satélite:

- Eutelsat Hotbird 13B: frecuencia 12.302,88 MHz. Polarización vertical.

- Hispasat 30W-5: frecuencia 12.052 Mhz. Polarización vertical.

- Asiasat 5: frecuencia 3.840 Mhz. Polarización horizontal.

- Eutelsat 8 West B: frecuencia 3.895,7 Mhz. Polarización circular izquierda.

- Intelsat Galaxy-23: frecuencia 4.191,35 Mhz. Polarización vertical.

Los cambios de programación y frecuencias son efectivos desde el 27 de octubre de 2019 hasta el 29 de marzo de 2020.