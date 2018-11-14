Ponle música al bicentenario del Prado

El Museo Nacional del Prado cumple 200 años y en Radio 3 queremos celebrarlo de una manera muy especial.

El próximo viernes 23 de noviembre será una jornada de puertas abiertas en la que el Museo tendrá entrada libre de 10:00 a 20:00 horas. Una invitación a los oyentes de Radio 3 que incluye la emisión en directo de Hoy Empieza Todo con Marta Echeverría entre las 9:00 y las 11:00 de la mañana, y también de un programa especial con motivo del este bicentenario de 17:00 a 18:00 horas.

Además tendrás la posibilidad única de que seas tú quien ponga la música para esta jornada tan especial. En la Sala de las Musas del Museo del Prado prepararemos un set de djs para que pongas la música que te inspira la colección del Prado. Unos de los principales museos del mundo tendrá ese día el sonido diseñado por los oyentes de Radio 3. Las sesiones durarán 15 minutos y se convertirán en la banda sonora para un lugar tan especial como el museo.

Para poder compartir tu música deberás traerla en formato CD o mp3 (en un dispositivo USB). Además dispondrás de un catálogo con las canciones que habitualmente escuchas en Radio 3, por si te animas en el último momento.