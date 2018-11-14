Ponle música al bicentenario del Prado
- Queremos que le pongas música al 200 aniversario del Museo Nacional del Prado
- Realizaremos una programación especial en directo desde la Sala de las Musas del Prado
- Viernes 23 de noviembre, con entrada libre
El Museo Nacional del Prado cumple 200 años y en Radio 3 queremos celebrarlo de una manera muy especial.
El próximo viernes 23 de noviembre será una jornada de puertas abiertas en la que el Museo tendrá entrada libre de 10:00 a 20:00 horas. Una invitación a los oyentes de Radio 3 que incluye la emisión en directo de Hoy Empieza Todo con Marta Echeverría entre las 9:00 y las 11:00 de la mañana, y también de un programa especial con motivo del este bicentenario de 17:00 a 18:00 horas.
Además tendrás la posibilidad única de que seas tú quien ponga la música para esta jornada tan especial. En la Sala de las Musas del Museo del Prado prepararemos un set de djs para que pongas la música que te inspira la colección del Prado. Unos de los principales museos del mundo tendrá ese día el sonido diseñado por los oyentes de Radio 3. Las sesiones durarán 15 minutos y se convertirán en la banda sonora para un lugar tan especial como el museo.
Para poder compartir tu música deberás traerla en formato CD o mp3 (en un dispositivo USB). Además dispondrás de un catálogo con las canciones que habitualmente escuchas en Radio 3, por si te animas en el último momento.
Radio 3 y el Museo del Prado
El Real Museo de Pintura y Escultura, que pasó pronto a denominarse Museo Nacional de Pintura y Escultura y, posteriormente, Museo Nacional del Prado abrió sus puertas por primera vez el 19 de noviembre de 1819 en el edificio proyectado por Juan de Villanueva para albergar un museo y academia de historia natural con 311 pinturas realizadas por autores españoles en un espacio expositivo que apenas superaba la décima parte de la capacidad del edificio. Hoy es una las principales instituciones culturales del mundo y uno de los más visitados del planeta.
El Museo del Prado es también el escenario de los debates que organiza Radio 3 en torno a la cultura y la creatividad. Acogió, además, la experiencia El viaje de los Sentidos, que permitió a los oyentes de la emisora descubrir el museo en horario nocturno con diez bandas sonoras creadas por la emisora y disponibles en la web del Museo.