Radio Exterior de España amplía sus emisiones en Onda Corta

Radio Exterior de España, el canal internacional de RNE, emitirá ocho horas diarias de lunes a domingo en Onda Corta a partir del próximo 28 de octubre. Supone un incremento de cuatro horas en la transmisión que se realizaba anteriormente de lunes a viernes.

Con este aumento, Radio Exterior de España inicia una nueva etapa que refuerza su programación con nuevos espacios de producción propia que van a potenciar la tarea de servicio público y fomentar y divulgar la cultura y el idioma español, en definitiva, contribuye a colocar España en el horizonte global de la época en la que vivimos.

“En clave turismo”, “A golpe de bit”, “Sin género de duda”, “Dicho con música” y “Tiempo flamenco” se incorporan a una programación consolidada con espacios como “Españoles en la mar”, “Marca España”, “Punto de enlace”, “Mundo solidario”, "Artesfera", "Europa abierta", "América hoy", "África hoy" o "Asia hoy". Programas a los que se suma el emblemático “Un idioma sin fronteras” que, una vez recuperado para la programación, continuará con su misión de llevar el español a cualquier rincón del mundo.

Desde el punto de vista técnico, Radio Exterior de España emitirá su programación de lunes a viernes, para África Occidental y Atlántico sur, Oriente Medio, Índico y Gran Sol, desde las 16 horas hasta las 24 horas UTC (Tiempo Universal Coordinado), es decir, de 17 a 01 hora oficial española.

Las frecuencias de emisión:

- África Occidental y Atlántico sur, 11.685 Khz., banda de 25 metros.

- Oriente Medio, Índico y Gran Sol, 12.030 Khz, banda de 25 metros.

Hacia América del norte y sur, Radio Exterior de España transmitirá en onda corta, de lunes a viernes, de 19 a 03 horas UTC, es decir, de 20 a 04 hora oficial española.

Las frecuencias de emisión:

- América del sur, 11.940 Khz, banda de 25 metros.

- América del norte y Groenlandia, 9.690 Khz, banda de 31 metros.

Los sábados y domingos, el Canal Internacional de RNE transmitirá su señal de 15 a 23 horas UTC, es decir, de 16 a 24 hora oficial española. Las frecuencias de emisión y las zonas de cobertura son las siguientes:

- África Occidental y Atlántico sur, 11.685 Khz, banda de 25 metros.

- América del sur, 11.940 Khz, banda de 11.940 metros.

- América del norte y Groenlandia, 9.690 Khz, banda de 31metros.

- Oriente Medio, Índico y Gran Sol, 12.030 Khz, banda de 25 metros.

Además de las ocho horas diarias de transmisión por onda corta, Radio Exterior de España emite su programación ininterrumpida de 24 horas a través de internet, TDT, aplicaciones móviles y satélite:

- Ses Astras 1M: frecuencia 11.626,5 MHz. Polarización vertical.

- Hispasat 1E: frecuencia 12.052 Mhz. Polarización vertical.

- Asiasat 5: frecuencia 3.700 Mhz. Polarización vertical.

- Eutelsat 5 West A: frecuencia 3.727 Mhz. Polarización circular derecha.

- Intelsat Galaxy-23: frecuencia 4.191,35 Mhz. Polarización vertical.

Los cambios de programación y frecuencias son efectivos desde el 28 de octubre de 2018 hasta el 31 de marzo de 2019.