Matadero Madrid y Radio 3 convocan nuevas residencias musicales para bandas emergentes
- Para músicos y bandas emergentes de la ciudad de Madrid
- La convocatoria estará abierta hasta el 4 de marzo de 2018
Matadero Madrid y Radio 3 lanzan juntos la segunda convocatoria para músicos o bandas musicales emergentes de la ciudad de Madrid. Este proyecto arrancó en 2017 con un programa piloto que están disfrutando actualmente Nistra y Caliza y continúa ahora con la idea de fortalecer el tejido artístico de la ciudad.
Estas residencias musicales ofrecen a los dos grupos o artistas seleccionados la oportunidad de grabar un nuevo trabajo discográfico (EP o LP). Se les proporcionará un espacio de trabajo en Matadero Madrid, un productor musical de su elección, técnico de sonido, músicos colaboradores y el alquiler de un estudio de grabación. También recibirán 2000€, difusión de su nueva obra a través de Radio 3 y un concierto organizado por Matadero.
Envía tu propuesta
Las residencias se desarrollarán durante 12 semanas, entre el 10 de abril y el 15 de julio de 2018. La convocatoria estará abierta hasta el 4 de marzo de 2018, contempla estilos musicales diversos (electrónica, pop, punk, rock, jazz, etc.) y está orientada a músicos o bandas con residencia en la ciudad de Madrid y sin contrato discográfico, editorial o de management, o bien con referencias autoeditadas hasta la fecha.
En las bases de la convocatoria están detallados todos los aspectos que deben incluir las propuestas, que deben enviarse en formato pdf por correo electrónico a creadores@mataderomadrid.org. Un comité asesor (del que forma parte Paula Quintana, responsable de Capitán Demo en Radio 3) supervisará los proyectos enviados por los candidatos y elegirá a dos artistas o bandas. A partir del 11 de marzo de 2018 se comunicará el nombre de los dos seleccionados en www.mataderomadrid.org.