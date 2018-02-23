Matadero Madrid y Radio 3 convocan nuevas residencias musicales para bandas emergentes

Matadero Madrid y Radio 3 lanzan juntos la segunda convocatoria para músicos o bandas musicales emergentes de la ciudad de Madrid. Este proyecto arrancó en 2017 con un programa piloto que están disfrutando actualmente Nistra y Caliza y continúa ahora con la idea de fortalecer el tejido artístico de la ciudad.

Estas residencias musicales ofrecen a los dos grupos o artistas seleccionados la oportunidad de grabar un nuevo trabajo discográfico (EP o LP). Se les proporcionará un espacio de trabajo en Matadero Madrid, un productor musical de su elección, técnico de sonido, músicos colaboradores y el alquiler de un estudio de grabación. También recibirán 2000€, difusión de su nueva obra a través de Radio 3 y un concierto organizado por Matadero.

Nistra (izquierda) y Caliza (derecha) fueron los artistas seleccionados en el programa pilotoBego Solís / Matadero Madrid