Monkey Week 2017: Qué ver el sábado 14
- A las 13.00h, la Batalla de Bandas de Radio 3 en directo
- A las 17.00h, especial Capitán Demo con Vera Fauna, Ramirez Exposure y Medalla
¡Llegó el gran día! Radio 3 toma el protagonismo en la última jornada de Monkey Week 2017 con la celebración de dos eventos gratuitos llenos de música en directo que además podrás seguir en nuestra emisora.
A las 13.00h te esperamos en el escenario principal de la Alameda de Hércules (Sevilla) para vivir una nueva edición de la loca Batalla de Bandas. Presentada por Gustavo Iglesias, incluirá las actuaciones de una veintena de grupos en eléctrico, con espacio para una sola canción y con la obligación de estar listos en tiempo récord. ¿Quién ganará?
Wasted & Stoned by Albert Cavalier
A las 17.00h te esperamos de nuevo en el mismo lugar para celebrar una edición especial de Capitán Demo en Monkey Week. Nuestro programa dedicado en exclusiva a las bandas emergentes contará en el Monkey con las actuaciones de los sevillanos Vera Fauna, los valencianos Ramirez Exposure y los barceloneses Medalla. Todos presentarán sus nuevos discos en directo para el público sevillano y para los oyentes de Radio 3.
Lo mejor del sábado en Monkey Week
Además, este sábado estaremos pendientes de los conciertos de:
Druso. Otra de esas joyitas de la escena emergente nacional. Es gallego y tienen nombre de emperador. Canta en inglés y ha sacado su primer EP con Subterfuge. Tiene sentido del humor y un talento especial para crear melodías pop perfectas. Y es un poco lo-fi, cosa que nos chifla.
Espacio Santa Clara. Escenario Arnette. 18.15h.
Albert Cavalier. Cuarteto de San Sebastián que llega avalado por el proyecto Prisma. La juventud y su espíritu garajero les traen hasta el Monkey con grandes singles como “Wasted and stone”. Fiesta asegurada.
Espacio Santa Clara. Escenario Arnette. 19.30h.
Basanta. Tocan con máscaras de animales, utilizan nombres en clave, apenas dan datos sobre su origen… Pero sabemos que son gallegos y conocidos músicos de la escena de Vigo. Debutaron a finales de 2016 con una primera maqueta que sonará a gloria pura en el escenario grande del festival.
Alameda de Hércules. Escenario Ron Contrabando. 20.30h.
Texxcoco. Cuatro canarios afincados en Madrid llegan a Sevilla a guitarrazo limpio con las canciones de su próximo disco, un álbum que está al caer y que se llamará Disorder. Ellos lo llaman garaje subtropical. Nosotros lo llamamos o-b-l-i-g-a-t-o-r-i-o. Y sobre una pista de coches de choque. Alerta: hará calor.
Alameda de Hércules. The Happy Place X. 19.15h.
Alien Tango. Tienen a punto su disco debut con Foehn y los dos temas de adelanto son, sencillamente, loquísimos. Aitite, Oso Peligro, Guardabosques y El Verdadero prometen una puesta en escena de diez y un repertorio que tocará todos los géneros… y a todos los corazones dispuestos a seducirse por el increíble collage sonoro de Alien Tango.
Sala Ítaca. 22.30h.
Vulk. Post-punk bilbaíno cantado en inglés con una fuerza que hará temblar las paredes de la preciosa casa donde este año se celebran los conciertos organizados por Jägermusic, que este sábado también programa a The Zephyr Bones o Medalla.
Casa Palacio Monasterio. Escenario Jägermusic. 21.30h.
&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a data-cke-saved-href=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;http://vulk.bandcamp.com/album/beat-kamerlanden&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; href=&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;http://vulk.bandcamp.com/album/beat-kamerlanden&amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Beat Kamerlanden by VULK&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;
Otros directos especialmente recomendables son los de FAVX, El Lado Oscuro De La Broca, Bala, Zines, La Plata y Solo Astra. Los nombres grandes del día serán Los Hermanos Cubero y Rocío Márquez.