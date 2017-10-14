Monkey Week 2017: Qué ver el sábado 14

¡Llegó el gran día! Radio 3 toma el protagonismo en la última jornada de Monkey Week 2017 con la celebración de dos eventos gratuitos llenos de música en directo que además podrás seguir en nuestra emisora.

A las 13.00h te esperamos en el escenario principal de la Alameda de Hércules (Sevilla) para vivir una nueva edición de la loca Batalla de Bandas. Presentada por Gustavo Iglesias, incluirá las actuaciones de una veintena de grupos en eléctrico, con espacio para una sola canción y con la obligación de estar listos en tiempo récord. ¿Quién ganará?

¡Cartelazo de Lidia Arruego para nuestro especial!

<a href="http://albertcavalier.bandcamp.com/album/wasted-stoned">Wasted & Stoned by Albert Cavalier</a>

Wasted & Stoned by Albert Cavalier

A las 17.00h te esperamos de nuevo en el mismo lugar para celebrar una edición especial de Capitán Demo en Monkey Week. Nuestro programa dedicado en exclusiva a las bandas emergentes contará en el Monkey con las actuaciones de los sevillanos Vera Fauna, los valencianos Ramirez Exposure y los barceloneses Medalla. Todos presentarán sus nuevos discos en directo para el público sevillano y para los oyentes de Radio 3.