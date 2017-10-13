Monkey Week 2017: Qué ver el viernes 13

¡Monkey Week ya está en marcha! El jueves nos maravilló en particular el concierto de Núria Graham, que presentó canciones todavía inéditas del que será su próximo disco, Does it ring a bell?

También disfrutamos con The Magic Mor sorteando problemas de sonido en un festival en el que apenas se prueba, con Zines a pleno baile a 35º (¡en octubre!) en Sevilla y descubriendo a los valencianos Fantastic Explosion, una de las jóvenes propuestas del proyecto Prisma. Swans fue el nombre grande del día.

Nuestros favoritos del viernes 13

Este viernes 13 arranca el Monkey de verdad con actuaciones y showcases entre las doce del mediodía y las cinco de la madrugada. Para ayudarte en tu ruta de conciertos a lo largo y ancho de la Alameda de Hércules, te proponemos las siguientes recomendaciones:

Poolshake. El jovencísimo cuarteto murciano inaugurará este año el escenario principal (desde el que el sábado 14 emitiremos en directo la Batalla de Bandas y un especial Capitán Demo). Poolshake llegan con un EP a sus espaldas pero con un nuevo sonido en sus dos singles más recientes.

Alameda de Hércules. Escenario Ron Contrabando. 16:45h.

Bifannah. Con un pie en Galicia, otro en Portugal y un ¿tercero? en Londres llegan Bifannah, bautizados en honor a un bocadillo tradicional luso. Su música es una misteriosa psicodelia con gotas tropicales y sabores del Atlántico. Tienen dos discos, el último de ellos titulado Maresia. Vayan a verles, que están muy lejos de casa.

Alameda de Hércules. Escenario The Happy Place X. 18.00h.

Ramirez Exposure. Estará el sábado en el especial Capitán Demo pero en formato acústico, así que no está de más ver a Víctor Ramírez con banda presentando las canciones de su segundo disco, Young is the new old. Temas pop perfectos, en inglés y con una producción impecable.

Espacio Santa Clara. Escenario Mangaroca. 18.45h.

Marem Ladson. La ganadora del concurso BDCODER llega al Monkey propuesta por Prisma. Juventud, una gran voz y una colección de canciones especialmente hermosas colocan a esta artista en el podio 2017 de las bandas emergentes nacionales.

Sala Ítaca (c/ Amor de Dios, 31). 19.45h.

Cala Vento. Son dos pero suenan como si fueran cinco. Solo tienen dos discos pero parece que llevan tocando dos décadas. La presencia de Joan y Aleix sobre el escenario es brutal, apoyada por unas letras sencillas e inocentes, que les acercan hasta al oyente más exigente. Su nuevo disco se llama Fruto Panorama. Vienen desde la Costa Brava. Son la banda más encantadora que tenemos actualmente. Hay que verlos.

Fun Club. Escenario AIE. 19:30h.

NOIA. No ocurre a menudo que una artista barcelonesa desarrolle su carrera musical en Brooklyn. Menos aún que tenga tiempo -y ahorros- para pasarse por Sevilla a presentarnos las canciones de su disco debut. Oportunidad de oro para descubrir el directo de Gisela Fulla -aka NOIA- en Monkey Week.

Vinilo Rock Bar (c/ Relator, 21). 20.15h.

The Zephyr Bones. Protagonistas de la fiesta La Castanya (su sello) junto a Lidia Damunt e Isasa. Después de engancharnos con sus primeros singles, los Zephyr nos dan por fin un chute definitivo con la publicación de su primer disco, Secret place, que está al caer. Brian Silva y compañía son todo sutilidad, melodía y finura. Su directo promete dejar unos cuantos corazones rotos.

Sala La Calle (c/ José Díaz, 6). 0.45h.

Otros directos especialmente recomendables para este viernes 13 en Monkey Week son los de Amanitas, Iseo & Dodosound, Nathy Peluso, Núria Graham (de nuevo) o los locales Terry vs. Tori. El nombre grande del día será el de Princess Nokia.