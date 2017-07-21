Radio 3: Lo mejor de la semana del 17 al 23 de julio

"No queremos cambiar la historia, solo que se sepa la verdad". Son declaraciones de Mitch Winehouse para Radio 3 en el sexto aniversario de la muerte de su hija Amy. En Equilibristas le hemos dedicado un especial a Amy Winehouse, que murió un 23 de julio de 2012, y hemos hablado con su padre sobre los recuerdos de Amy, la enorme repercusión de su breve carrera musical y la fundación que lleva su nombre. ¡Toma podcast!

Equilibristas Equilibristas - Seis años sin Amy Winehouse - 23/07/17 rne audio

Una de jazz Esta semana se han cumplido 50 años de la muerte de John Coltrane. En Cuando los elefantes sueñan con la música le hemos dedicado una hora al genio estadounidense, una de las mayores figuras del jazz de la historia. Cuando los elefantes sueñan con la música Cuando los elefantes sueñan con la música - 50 años sin Coltrane - 19/07/17 rne audio

Una de Americana Music En Radio 3 Extra te hemos preparado un especial Retromanía en torno al enorme Bonnie Prince Billy, que acaba de visitar nuestro país. Retromanía Retromanía - Bonnie Prince Billy y la celebración de lo alternativo - 1707/17 rne audio

Festivales La caravana de festivales de Radio 3 no para. Esta semana hemos escuchado a Tinariwen en concierto en Pirineos Sur y los mejores momentos de la primera edición del Festival Río Babel. En los próximos días viajaremos a Benidorm para acercarte en directo en Low Festival 2017. Mientras tanto, puedes volver a escuchar algunos de los mejores conciertos del VIDA Festival 2017, que acabamos de subir a nuestra página web. Festivales Vida 2017 - Warpaint - 19/07/17 rne audio