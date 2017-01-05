Concierto tributo a David Bowie en Radio 3
- Martes 10 de enero a las 22:00h desde la Sala Razzmatazz de Barcelona
- Una treintena de músicos le rinden homenaje un año después de su muerte
Acabamos de dejar atrás un 2016 aciago en lo musical. El año se llevó con él a Leonard Cohen, Prince, Gato Barbieri, Glenn Frey, Keith Emerson y suma y sigue.
La parca empezó pronto a trabajar con su guadaña. El 10 de enero decidió llevarse con ella a David Bowie, el duque blanco, Ziggy Stardust, Major Tom, Starman, el hombre de las mil caras, el músico inquieto que supo entender los cambios que el tiempo, las modas, el consumo y la tecnología imprimían a la música.
Genio entre los genios, David Bowie consiguió que melómanos de la más variada condición cayeran rendidos a sus pies.
No fue pues de extrañar la rápida reacción de los músicos que tan sólo unas horas después de su muerte se unieron en concierto para ofrecerle el año pasado un sentido homenaje en la sala Razzmatazz de Barcelona.
Hoy, cuando estamos a punto de celebrar el primer aniversario de su marcha, la sala volverá a acoger un multitudinario concierto para revisar algunos de sus temas más míticos.
10 de enero a las 22.00h en Radio 3
El martes 10 de enero estarán sobre el escenario Seward, Tori Sparks con Calamento, Elefantes, Santos, Gerard Quintana, Inspira, y así hasta llegar casi a treinta músicos. Y por supuesto, no podía ser de otra manera, esta emisora, Radio 3, un lugar donde la música de Bowie siempre tuvo espacio y aprecio.
Sí, Bowie, miramos hacia arriba; sabemos que estás en el cielo, pero tu música, afortunadamente, sigue aquí, entre nosotros. Volveremos a escucharla en un evento titulado The stars look very different today este próximo martes 10 a partir de las 22:00h en tu casa, en Radio 3.