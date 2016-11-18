'Esteban', Premio Radio Exterior de España en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva

  • Premio a la película que mejor refleja la realidad social de Iberoamérica
  • El director de la cinta es el cubano Jonal Cosculluela
RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA

El director de Radio Exterior de España, Antonio Szigriszt, entrega el Premio a la película que mejor muestra la realidad iberoamericana, 'Esteban'. Recoge el premio el actor y fotógrafo Héctor Garridorne