'Esteban', Premio Radio Exterior de España en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva

'Esteban', Premio Radio Exterior de España en el Festival de Cine Iberoamericano de HuelvaPremio a la película que mejor refleja la realidad social de IberoaméricaEl director de la cinta es el cubano Jonal Cosculluela18.11.2016 | 15:00 RADIO EXTERIOR DE ESPAÑAFacebookXBlueskyWhatsAppWhatsAppCopiar enlaceGuardar en mi listaNewsletterAñadir en GoogleEl director de Radio Exterior de España, Antonio Szigriszt, entrega el Premio a la película que mejor muestra la realidad iberoamericana, 'Esteban'. Recoge el premio el actor y fotógrafo Héctor Garridorne