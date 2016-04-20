Vetusta Morla, Mejor Artista Radio 3 en los Premios de la Música Independiente 2016
- El grupo madrileño ha conseguido tres galardones: mejor artista, directo y videoclip
- El Langui e Izal, mejor disco y canción del año, respectivamente
Vetusta Morla han sido los grandes triunfadores de los Premios de la Música Independiente (Premios MIN).
En una gala celebrada en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, la banda de Tres Cantos ha recogido tres galardones: Premio Radio 3 al mejor artista, mejor directo y mejor videoclip (por "Cuarteles de invierno", realizado por Enrique Torralbo).
El premio MIN al mejor álbum del año ha sido para El Langui por Hola y "Copacabana" de Izal ha sido distinguida como canción del año.
Los nietos de Gloria Van Aerssen y Carmen Santonja han recogido el premio honorífico Mario Pacheco, que este año destaca la trascendencia de Vainica Doble.
En la ceremonia han participado Tomás Fernando Flores (director de Radio 3) junto a Paula Quintana (Capitán Demo) otorgando el premio al mejor artista (Vetusta Morla) y Leyre Guerrero (Na Na Na), anunciando el premio al mejor álbum de pop a Xoel López.
La gala de los Premios MIN 2016 ha estado orientada a dar visibilidad a las mujeres que trabajan en la industria de la música y ha contado con las actuaciones de De La Puríssima, Soleá Morente, Electric Nana, Les Sueques, Zahara y Belako.
Todos los ganadores de los Premios MIN 2016
Premio al Álbum del año: El Langui
Premio Fundación SGAE a la Canción del año: Izal
Premio Radio 3 al Mejor Artista: Vetusta Morla
Premio al Mejor Artista Emergente: Aurora & the Betrayers
Premio Sol Música al Mejor Videoclip: Vetusta Morla (Enrique Torralbo)
Premio ticketea al Mejor Directo: Vetusta Morla
Premio al Mejor Álbum de Pop: Xoel López
Premio al Mejor Álbum de Rock: Guadalupe Plata
Premio al Mejor Álbum de Metal: Hamlet
Premio al Mejor Álbum de Músicas del Mundo: Barcelona Gipsy Balkan Orchestra
Premio al Mejor Álbum de Jazz: Dry Martina
Premio al Mejor Álbum de Hip Hop y Músicas Urbanas: Natos & Waor
Premio al Mejor Álbum de Flamenco: Juanito Makandé
Premio Ron Barceló a la Mejor Grabación de Electrónica: Hidrogenesse
Premio al Mejor Álbum de Clásica: Georgina Sánchez & Krzystof Stypulkowski
Premio al Mejor Álbum en Catalán: Els catarres
Premio Etxepare al Mejor Álbum en Euskera: Jabier Muguruza
Premio al Mejor Álbum en Gallego: Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre
Premio Deezer al Mejor Artista Internacional: New Order
Premio Mejor Artista Mexicano: Salón Acapulco
Premio a la Mejor Producción Musical: Xoel López (Ángel Luján)
Premio al Mejor Diseño Gráfico para un Álbum: Los Últimos Bañistas (Münster Estudio, Daniel
Hernando Rabaza)
Premio a la Mejor Fotografía Promocional: Soleá Morente (Céline Beslu)
Premio de Honor Mario Pacheco: Vainica Doble