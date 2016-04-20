Vetusta Morla, Mejor Artista Radio 3 en los Premios de la Música Independiente 2016

Vetusta Morla han sido los grandes triunfadores de los Premios de la Música Independiente (Premios MIN).

En una gala celebrada en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, la banda de Tres Cantos ha recogido tres galardones: Premio Radio 3 al mejor artista, mejor directo y mejor videoclip (por "Cuarteles de invierno", realizado por Enrique Torralbo).

El premio MIN al mejor álbum del año ha sido para El Langui por Hola y "Copacabana" de Izal ha sido distinguida como canción del año.

Los nietos de Gloria Van Aerssen y Carmen Santonja han recogido el premio honorífico Mario Pacheco, que este año destaca la trascendencia de Vainica Doble.

Telediario 1 Vetusta Morla, Mejor Artista Radio 3 en los Premios MIN 2016 Ver ahora

En la ceremonia han participado Tomás Fernando Flores (director de Radio 3) junto a Paula Quintana (Capitán Demo) otorgando el premio al mejor artista (Vetusta Morla) y Leyre Guerrero (Na Na Na), anunciando el premio al mejor álbum de pop a Xoel López.

La gala de los Premios MIN 2016 ha estado orientada a dar visibilidad a las mujeres que trabajan en la industria de la música y ha contado con las actuaciones de De La Puríssima, Soleá Morente, Electric Nana, Les Sueques, Zahara y Belako.

El Langui, autor del mejor disco del año en los Premios MIN 2016rne