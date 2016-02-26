Radio 3: Lo mejor de la semana del 22 al 28 de febrero

Este fin de semana Radio 3 ha celebrado una fiesta por todo lo alto en Córdoba. Durante tres horas y desde las 12h, hemos contado con el directo de los nombres más representativos de la ciudad. Hemos hablado con Medina Azahara, Fuel Fandango -que han presenado en exclusiva para nosotros, su nuevo disco-, Summer Spree (el nuevo proyecto de Álvaro Tarik), La Negra, Guerra, Prin La La, Flow, Vallellano & The Royal Gypsy Orchestra, The Wheel and The Hammond, D Donnier And His Bones y Juan Valera.

Aquí lo puedes volver a escuchar: http://www.rtve.es/alacarta/audios/especiales-radio-3/

Esta semana Miss Caffeina han estrenado Detroit, su nuevo disco, en exclusiva en 180 grados.

180 grados 180 grados - Miss Caffeina presenta 'Detroit' - 25/02/16 rne audio

A un día de la publicación del tercer disco de Miss Caffeina, tenemos el placer de avanzar su contenido con ellos en nuestro estudio. Hemos escuchado nueve de las once canciones que contiene Detroit, tres de ellas, en directo. Y con Álvaro, Alberto, Toni y Sergio hemos charlado de un trabajo espectacularmente bailable y libre de complejos.

Radio 3 emitirá en directo desde la 35 edición de ARCORadio 3

Un año más Radio 3 es medio oficial de ARCO, la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid. Uno de los grandes acontecimientos culturales y artísticos del año que tendrá lugar entre los días 24 y 28 de febrero, y que este año celebra su 35ª edición.

Esucha el especial Siglo 21 que hemos emitido en plena inauguración de la feria y mira los vídeos de las principales obras y galerías a diario en Radio 3 Extra: http://www.rtve.es/radio/20160223/radio-3-medio-oficial-arco-2016/1306480.shtml