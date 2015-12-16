Diario de un grupo español de gira por México (II). Por Sexy Zebras

En México, estamos en casa.

Desde México, bien acompañados y en brazos, como en el vientre de una madre, viviendo, todo fluye y el cuerpo aguanta, se desconecta el cerebro y uno no piensa lo que hace, somos un árbol, todo es tan natural que nos vuela la cabeza.

Los sueños de Sexy Zebras se hacen realidad en México XDrne

¡Qué bandotas y qué vida! El público está hambriento y la música se suda. Aunque solo sea en dos lineas, que quede constancia, de la escena, del publico, la radio, de la diversidad, de la libertad cultural. Amén. Estamos en casa.

Otra Ronda de 5 shows en 5 días, culminamos una mañana de un Domingo cualquiera a Clavería 22 (con Violencia River) conocer a bandas primas hermanas (Yokozuna, Apolo Crunch...). Rock a chorro, es una puta maravilla...

Sezy Zebras, como en casa en Méxicorne

Y así cada día; es nuestro lenguaje y la calle entiende y se abre a la música, todavía en la memoria nuestra visita a El Tianguis del Chopo en 2014.

Amamos rebozarnos por el suelo cuando nos sentimos en casa.

Seguimos transmitiendo.