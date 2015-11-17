Diario de un grupo español de gira por México (I). Por Sexy Zebras

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Sexy Zebras en México (I)
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¡¡¡Qué pasó, chingones!!! Os mandamos las vibras más perras a España. Desde aquí tres valientes haciendo lo que les sale de las... entrañas, rateando cada sala de este maravilloso pais que se llama México.

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Adelantando a la muerteSEXY ZEBRAS

Son ya 4 shows en 5 dias, en los que hemos viajado en la jungla contaminada del Distrito Federal, hemos subido a tocar a ciegas y "bien ciegos", hemos roto amplificadores que se caian a cachos, hemos tocado rasposos y amezacalados, hemos dormido 4 horas al dia, hemos abrazado el Mezcal, amado el abanero más cerdo y los tacos más salvajes.

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Comiendo y bebiendo mal en MéxicoSEXY ZEBRAS

También nos hemos sentido demasiado halagados, hemos visto weyes con nuestras "playeras", hemos sobrevivido a las TV's de serie B, ido a más radios que todas las que existen en nuestro país y finalmente, en cada una, y reitero, EN CADA UNA DE LAS FECHAS hemos visto "slamear" bien cabrón y corear cada una de nuestras rolas, siendo "El fugitivo" el rey del guateque.

Todo controlado; seguimos repartiendo jarabe. Igual hasta nos quedamos.

Jose, Samu y Gabi, latiendo para Radio 3.