Terrible amor por The National

SOS 4.8 ha cerrado este sábado su octava edición con un recinto lleno, pero ya se sabe que no todo es tener mucha gente. El festival murciano ha hecho el más difícil todavía: ha tenido mucha gente contenta.

Parte de la culpa de ese buen estado de ánimo generalizado la tienen los más esperados de hoy. Bloodbuzz Ohio, I Need My Girl, Fake Empire o Terrible Love son canciones que muchos llevabamos hoy en la cabeza durante la tarde esperando cantarlas unas horas más tarde y The National nos han dado el gusto.

Festivales Festival SOS 4.8 - I'm from Barcelona + The National rne audio

En un show de algo más de una hora han desgranado los grandes temas de Alligator, Boxer, High Violet y sobre todo Trouble Will Find Me, su último disco que ya ha cumplido dos años. Brillantes, intensos y elegantes, The National han conseguido a través de LA VOZ (así con letras grandes) de Matt Berninger ser íntimos en un directo con 30 (¿40? ¿50?) mil personas. El aligátor esta noche ha sobrevolado Murcia.

Imbuidos de psicodelia A Temples habíamos tenido la oportunida de verlos en el FIB del 2013, cuando no habían publicado Sun Structures. Hoy ya podemos decir que se han hecho mayores en el escenario. Festivales Festival SOS 4.8 - Temples + Glass Animals rne audio Por que nadie diría ahora que solo tienen un disco que publicaron hace un año, ni que se formaron en 2012, si acaso en 1968. De allí y de los discos de The Byrds han robado la ropa, los peinados y la psicodelia actualizada que han desplegado sobre el escenario. Con un solo disco, el suyo era uno de los setlist más cortos y ni aún así han podido completarlo. Se quedaban sin tiempo. Se lo habían avisado y ellos a nosotros: se les acababa el tiempo y han decidido utilizar sus últimos 45 segundos para dejarnos con la miel en los labios de 'Shelter Song'.

Lori Meyes son valor seguro No fallan. Sus canciones gustan mucho y en directo más. Con el tiempo Lori Meyers han aprendido cuáles gustan más, qué partes encienden más al público y en qué momento Noni puede callarse para que el recinto coree la que sea, desde la primera 'Hostal Pimodan', a la última 'Emborracharme'. Festivales Festival SOS 4.8 - Lori Meyers rne audio Junto a Lori Meyers, Dorian, otros que pisaban el escenario principal, pertecen a ese selecto grupo del indie nacional con una buena cartera de himnos que nos sabemos desde la primera linea. Marc y Belly han traído hasta Murcia 'Diez años y un día' su disco de décimo aniversario en el que han reinventado sus mejores temas acompañados de un cuarterto de cuerda, tal y como lo han hecho en el SOS 4.8.