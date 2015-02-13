Radio 3 galardonada como 'Mejor de medio de comunicación' en los premios Fest
- Los premios Fest nacen para celebrar la vitalidad de los festivales españoles
Radio 3 ha sido galardonada como Mejor Medio de Comunicación en los premios musicales Fest, convocados para celebrar la vitalidad de los festivales españoles.
La entrega tuvo lugar en una gala celebrada en el Barclaycard Center, antiguo Palacio de los Deportes de Madrid, dentro de la asamblea anual de la Asociación de Promotores Musicales, entidad que agrupa a los profesionales de la música en vivo.
Una escena viva
Los premios Fest quieren ser el primer reconocimiento dedicado exclusivamente a este tipo de espectáculos en España. Con un total de 450 festivales, repartidos en diferentes Comunidades Autónomas, los festivales son una escena más que viva en nuestro país. Es un sector que congrega más de 2,5 millones de espectadores.
Radio 3 es la única emisora que transmite los principales festivales de nuestro país haciendo llegar a sus oyentes actuaciones de artistas nacionales e internacionales, poniendo en valor la trascendencia de la música en vivo en España, y dando relavacion al sector tambien a través de sus producciones difundidas por otras emisoras europeas de la UER.
Otros premiados
Los premiados fueron elegidos tanto por votación popular entre 26.000 votos, como por un jurado profesional. Entre los festivales premiados en diferentes categorías (formato de festival, innovación tecnológica, sotenibilidad o actividades paralelas) estuvieron el Low de Benidorm, Vida de Vilanova i la Geltrú, el Port America de Vigo, el DCode de Madrid o el Monkey Week de El Puerto de Santa Maria, todos ellos con la presencia y difusión de Radio 3. También fue premiado el grupo Vetusta Morla, en la categoría de mejor directo.