Cifu, Medalla de Oro al Mérito a las Bellas Artes

Juan Claudio Cifuentes de Benito, 'Cifu', ha recibido la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2014 que concede el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por su contribución al desarrollo del arte y la cultura. Ya en 2010 obtuvo un Premio Ondas por su labor de difusión y divulgación del jazz.

'Cifu' presenta 'A Todo Jazz' cada sábado y domingo (14.00 a 15.00 horas) en Radio 3. Desde 1998, también dirige 'Jazz Porque Sí' en Radio Clásica.

Una vida a ritmo de jazz Vinculado al mundo musical desde mediados de la década de los 60 cuando comenzó a trabajar en la industria discográfica, donde permanecerá diecinueve años. Prestó sus servicios en compañías como Hispavox, Acción, Movieplay y Fonomusic, siendo director internacional en las tres últimas. Comenzó en el mundo de la radio en la histórica Radio Popular-FM de Madrid con su programa 'Jazz Porque Sí', que en 2011 cumplió 40 años de emisión ininterrumpida. En 1998 recaló en Radio Clásica donde sigue emitiendose a día de hoy, los lunes de 00.00 a 02.00 horas, y los miércoles de 00.00 a 01.00 horas.