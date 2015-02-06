Cifu, Medalla de Oro al Mérito a las Bellas Artes
- En 2010 recibió el Premios Ondas por su labor de divulgación del jazz
- Cifu dirige y presenta cada fin de semana 'A todo Jazz'
Juan Claudio Cifuentes de Benito, 'Cifu', ha recibido la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2014 que concede el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por su contribución al desarrollo del arte y la cultura. Ya en 2010 obtuvo un Premio Ondas por su labor de difusión y divulgación del jazz.
'Cifu' presenta 'A Todo Jazz' cada sábado y domingo (14.00 a 15.00 horas) en Radio 3. Desde 1998, también dirige 'Jazz Porque Sí' en Radio Clásica.
Una vida a ritmo de jazz
Vinculado al mundo musical desde mediados de la década de los 60 cuando comenzó a trabajar en la industria discográfica, donde permanecerá diecinueve años. Prestó sus servicios en compañías como Hispavox, Acción, Movieplay y Fonomusic, siendo director internacional en las tres últimas.
Comenzó en el mundo de la radio en la histórica Radio Popular-FM de Madrid con su programa 'Jazz Porque Sí', que en 2011 cumplió 40 años de emisión ininterrumpida. En 1998 recaló en Radio Clásica donde sigue emitiendose a día de hoy, los lunes de 00.00 a 02.00 horas, y los miércoles de 00.00 a 01.00 horas.
Manolo Sanlúcar y Alaska, también premiados
El guitarrista Manolo Sanlúcar, Alaska, el bailaor Eduardo Serrano El Güito, la actriz Blanca Portillo, el actor y director Manuel Galiana Martínez y el Teatro La Abadía son tambien algunos de los premiados.
El listado se completa con los nombres de Alfonso del Amo García, Victoria Civera Redondo, María Corral Lopez Dóriga, la Federación Española de Amigos de los Museos FEAM, Álvaro Fernández Villaverde, Gabriele Maria Finaldi, Gaël de Guichen, Emilio Martínez Lázaro Torre, Diego Masson, María Jesús Pagés Madrigal, Estudio de Arquitectura Paredes Pedrosa Arquitectos, Helena Rohner, Rafael Sánchez Ferlosio, Manuel Serrat Crespo, Jose Maria Sicilia Fernandez-Shaw, Bruno Turner e Isidoro Valcárcel Medina.