Convocatòria i bases concurs de microrelats FantàsTIC 2015
- Els microrelats han de tenir una extensió màxima de 800 paraules
- Les obres participants s’han d’enviar abans del 10 de maig de 2015
- Els guanyadors de cada categoria es donaran a conèixer el dijous 4 de juny
1 - Convocatòria
FantàsTIC 2015 és un concurs de microrelats de ciència-ficció relacionats amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), convocat pel programa L’altra ràdio ( www.altraradio.cat ) de Ràdio 4 i La Mandarina de Newton ( lamandarinadenewton.com ) i amb el suport de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia.
Els objectius del Concurs FantàsTIC 2015 són: fomentar l'escriptura i la creació literària; imaginar l'ús futur d’Internet i les TIC entre la ciutadania i els centres docents de Catalunya; estimular la creació artística i crítica del llenguatge i incentivar la creació radiofònica, amb la producció de breus dramàtics resultat de l’adaptació de les obres guanyadors del concurs.
2 - Participants
Poden participar-hi grups d'estudiants de centres d’educació primària i d’educació secundària de Catalunya, així com tota la ciutadania a partir de 16 anys, de forma individual o en grup.
3 - Treballs
Les obres han de ser un relat breu de ciència-ficció en llengua catalana que presenti una trama argumental en la qual intervingui algun aparell o ús relacionat amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).
Els microrelats han de tenir una extensió màxima de 800 paraules (un text de dues pàgines a doble espai en format de lletra Arial 12). A la primera plana de cada obra ha de constar el títol, el nom i cognom de l’autor (o autors), la seva adreça electrònica i un telèfon de contacte.
Les obres que participin a les categories Educació Primària cicle superior i Educació Secundària Obligatòria, a més, han de fer constar el nom del professor responsable, el nivell escolar i el nom del centre educatiu.
4 - Categories
S’estableixen tres categories:
- Educació Primària cicle superior
- Educació Secundària Obligatòria
- General. Oberta als alumnes de Batxillerat i a qualsevol persona major de 16 anys que hi vulgui participar.
5 Premis
Categoria General:
- Estació meteorològica, sense fils, model W8682 MK II, cedida per Astroradio. (Es pot veure a: www.astroradio.com/514041).
- Lot de llibres de l’Editorial Pagès, seleccionats per la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia.
Educació Primària cicle superior:
- 5 Kano kits gentilesa del programa mSchools de la Fundació Barcelona Mobile World Capital.
- 1 Samsung Galaxy Tab 3 Lite (Tablet PC Dual Core 7" 1GB RAM Flash 8GB) cedit per D2Pi Professional.
Educació Secundària Obligatòria.
- 5 Kano kits gentilesa del programa mSchools de la Fundació Barcelona Mobile World Capital.
- Lot de llibres de l’Editorial Pagès, seleccionats per la Societat Catalana de CiènciaFicció i Fantasia.
6 - Difusió
Una selecció de les obres presentades es publicarà als webs de L’altra ràdio i de La Mandarina de Newton .
Les obres guanyadores de cada categoria es versionaran en format radiofònic i seran emeses dins d’una edició de L’altra ràdio del mes de juny de 2015. Posteriorment al concurs, amb les obres guanyadores La Mandarina de Newton farà diverses propostes de co-creació obertes de nano-relats a través de les xarxes socials a tots els internautes.
7 - Termini i lloc de presentació
Les obres participants s’han d’enviar abans del 10 de maig de 2015.
Cada obra s’ha d’enviar per separat, en format de fitxer word o PDF, i omplir el formulari que trobareu a rtve.es/fantastic2015.
Si teniu qualsevol dubte o pregunta escriviu un correu electrònic a l’adreça: concursfantastic@gmail.com
8 - Procés de Selecció
Per a la selecció dels treballs guanyadors es valorarà la qualitat literària del treball. El tractament estètic i artístic. La creativitat. La correcta utilització del llenguatge. Així com la relació de la trama amb algun aparell o ús relacionat amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).
9 - Veredicte
Els guanyadors de cada categoria es donaran a conèixer el dijous 4 de juny i el diumenge 7 de juny dins de l’edició 2152 de L’altra ràdio, de Ràdio 4.
El veredicte del jurat serà inapel∙lable.
Tots els participants que enviïn el seu micro-relat accepten les bases del concurs FantasTIC 2015 i els seus organitzadors es comprometen a fer-ne un ús no lucratiu.
10 - Jurat
Estarà integrat per:
- Irene Lapuente, física i fundadora de La Mandarina de Newton. (Presidenta)
- Pitu Martínez, mestre i especialista en TICs aplicades a l’educació.
- Cinto Niqui, periodista i director del programa L’altra ràdio.
11 - Co-creació
Posteriorment al concurs, amb les obres guanyadores el web La Mandarina de Newton farà diverses propostes de co-creació obertes a tots els internautes. Es proposarà la co-creació d’una nova història a partir de la primera frase dels tres relats guanyadors (un per cada categoria).
La iniciativa anomenada “FantasTIC continuarà…” proposarà als participants continuar la història encetada a partir d’aquesta primera frase afegint-ne de noves.
El resultat seran nous “nano-relats” (relats més curts encara) inspirats pels inicis de les històries guanyadores i construïts a partir de la participació de diverses persones. Fer evolucionar la història paral∙lelament a través de diferents plataformes ens donarà una varietat d’històries molt rica i interessant.
12 - Taller radiofònic gratuït
Fora de concurs L’altra ràdio realitzarà, gratuïtament, un taller radiofònic, amb nois i noies, a La Mandarina de Newton per fer l’adaptació radiofònica d’una obra de ciència-ficció de l’escriptor Jordi de Manuel.
Aquesta peça es radiarà amb les tres obres guanyadores del FantàsTIC 2015.
L'Altra Ràdio
L’altra ràdio de Ràdio 4. Magazín de la cultura audiovisual, dirigit i presentat per Cinto Niqui, que en aquesta temporada compleix els 35 anys en antena.
S’emet cada dijous de 22:05 a 23 hores i els diumenges a les 24 hores (dilluns a les 00 hores).
El programa ha rebut diverses distincions: Premi Salvador Escamilla, al millor programa de la ràdio pública catalana, concedit per l’Academia de las Artes y las Ciencias Radiofónicas de España (AER), el 2013. Premi Excel∙lència 2010 als mitjans de comunicació (ràdio), atorgat pel Col∙legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicació de Catalunya (COETTC). Menció Honorífica en els 5ns Premis Ràdio Associació de Catalunya, el 2005. Premi Connexió dels anys 2000 i 2006, concedits per la Federació Catalana d'Empresaris Instal.ladors de Telecomunicacions (FECEMINTE). Premi APEI 1999, de l’Associació Professional Espanyola d'Informadors de Premsa Ràdio i Televisió. Premi de la Fundació Rafael Peris a la millor iniciativa cultural de la radiodifusió professional del 1995.
Empresa que treballa en l’àmbit de la innovació i el canvi cultural. Combina ciència, tecnologia, art, disseny i d’altres disciplines, per tal de crear processos educatius, exposicions, espectacles, activitats, esdeveniments,i productes que animin a diferents públics a ser curiosos, innovadors i participatius.
La seva fundadora és la física i ballarina Irene Lapuente.
Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia (www.sccff.cat). Constituïda el 1997 per l’impuls de la Secció de CiènciaFicció de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.
La SCCFF vol agrupar tant els practicants de la ciència-ficció i la fantasia en els seus diversos vessants: literatura, còmic, mitjans audiovisuals, etc., com els afeccionats que estiguin d’acord amb normalitzar la ciènciaficció en l’àmbit de la llengua catalana i normalitzar la llengua catalana en l’àmbit de la ciència-ficció. Entre els seus membres figura Jordi de Manuel , professor de ciències i escriptor. Ha escrit diverses novel∙les de gènere fantàstic i ciència-ficció: “Tres somnis blaus” (2000), "Cels taronges" (2001), "El beuratge" (2003), “L'olor de la pluja” (2006), "El cant de les dunes" (2006), “Mans lliures” (2009) i “La decisió de Manperel" (2013).