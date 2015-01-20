Participa en el concurs "FantàsTIC 2015"
- “FantàsTIC 2015” és un concurs de microrelats de ciència-ficció relacionats amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació,
- Convoca el programa L’altra ràdio de Ràdio 4, amb motiu del seu 35è aniversari i La Mandarina de Newton, amb el suport de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia.
- El concurs pretén fomentar l'escriptura i estimular la creació artística i radiofònica i ‘pensar’ en l'ús futur d’Internet i les TIC.
- Hi poden participar grups d'estudiants de primària o secundària i persones de més de 16 anys, de forma individual o en grup.
- Les obres participants s’han d’enviar abans del 10 de maig de 2015
Cada obra s’ha d’enviar per separat, en format de fitxer word o PDF
RTVE.es
FantàsTIC 2015