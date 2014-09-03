Escucha 'La Odisea' en Radio 3
- En 5 programas relatamos el viaje de Odiseo desde Troya hasta Ítaca
- Escucha Videodrome todos los domingos a las 15.00 en Radio 3
Odiseo, tras haber estado diez años luchando en Troya junto a sus aliados de la gran coalición griega, tarda otros diez años en regresar a su patria, la isla de Ítaca, de la que es rey.
Durante esos diez años tras el fin de la guerra, su esposa Penélope y su hijo Telémaco han de tolerar en su palacio a los pretendientes que buscan desposar a la reina, dado que daban por muerto a Odiseo, mientras consumen los bienes de la familia.
Videodrome, la cóncava nave de Radio 3, ha seguido durante 5 jornadas o episodios al astuto Odiseo, el que diseñó el famoso caballo con el que la coalición griega conquistó Troya, en su atribulada travesía a lo largo del ponto del color del vino; siendo testigo de cómo ha ido superando con la ayuda de Atenea, la hija de Zeus, las dificultades y trampas que el dios Poseidón le había puesto a lo largo del viaje…
Las voces de La Odisea, escrita por Homero
Telémaco, María Taosa; Penélope, Marta Iraeta; Antínoo, Gustavo Adolfo Bautista; Néstor, Julio Ruiz; Menelao, Charly Faber; Calipso, Isabel Ruiz Lara; Nausícaa, Paula Quintana; Alcínoo y Eolo, Jorge Barriuso; Polifemo, Julio Valverde; Hermes, José Manuel Sebastián; Oráculo, Juan de Pablos; Ino, Sara Calvo; Eumeo: José Ramón Gómez España; narración y Atenea (en todas sus formas), Sandra Urdín; narración, Odiseo/Zeus y realización, Gregorio Parra.