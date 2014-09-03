Escucha 'La Odisea' en Radio 3

Odiseo, tras haber estado diez años luchando en Troya junto a sus aliados de la gran coalición griega, tarda otros diez años en regresar a su patria, la isla de Ítaca, de la que es rey.

Videodrome Videodrome - La Odisea... Episodio 1 - 03/08/14 rne audio

Videodrome Videodrome - La Odisea... Episodio 2 - 10/08/14 rne audio

Durante esos diez años tras el fin de la guerra, su esposa Penélope y su hijo Telémaco han de tolerar en su palacio a los pretendientes que buscan desposar a la reina, dado que daban por muerto a Odiseo, mientras consumen los bienes de la familia.

Videodrome Videodrome - La Odisea... Episodio 3 - 17/08/14 rne audio

Videodrome Videodrome - La Odisea... Episodio 4 - 24/08/14 rne audio

Videodrome, la cóncava nave de Radio 3, ha seguido durante 5 jornadas o episodios al astuto Odiseo, el que diseñó el famoso caballo con el que la coalición griega conquistó Troya, en su atribulada travesía a lo largo del ponto del color del vino; siendo testigo de cómo ha ido superando con la ayuda de Atenea, la hija de Zeus, las dificultades y trampas que el dios Poseidón le había puesto a lo largo del viaje…

Videodrome Videodrome - La Odisea... Episodio 5 - 31/08/14 rne audio