La zarzuela llega por primera vez al Teatro Romano de Mérida

Por primera vez se interpreta una Zarzuela en el Teatro Romano de Mérida. La orquesta y coro Filarmonía ha querido rendir además un homenaje a Extremadura eligiendo una de origen extremeño, ‘Luisa Fernanda’

El sábado 20 de septiembre, la Orquesta y el Coro Filarmonía, dirigidos por el Maestro Pascual Osa, presentarán una única representación de la Zarzuela LUISA FERNANDA en el Teatro Romano de Mérida.

La obra fue compuesta por Federico Moreno Torroba como comedia lírica en tres actos, con libreto Libreto: Romero y Fernández Shaw que se estrenaba en Teatro Calderón de Madrid en 1932.

LUISA FERNANDA es uno de los títulos más importantes y emblemáticos de nuestro teatro lírico musical con temática madrileña y extremeña. En ella podremos escuchar las romanzas (“Ay mi morena, morena clara…”) y coros (“A la sombra de una sombrilla…”) más conocidos de este género tan nuestro.

Con una puesta en escena única dada la espectacularidad del recinto (Teatro Romano), Jesús Peñas, el director de escena, ambientará entre Madrid y Extremadura el escenario del Teatro Romano.