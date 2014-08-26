La zarzuela llega por primera vez al Teatro Romano de Mérida

  • Filarmonía lleva Luisa Fernanda hasta Mérida
  • Pascual Osa al frente de la orquesta y coro
merida
Redacción RADIO CLÁSICA

Por primera vez se interpreta una Zarzuela en el Teatro Romano de Mérida. La orquesta y coro Filarmonía ha querido rendir además un homenaje a Extremadura eligiendo una de origen extremeño, ‘Luisa Fernanda’

El sábado 20 de septiembre, la Orquesta y el Coro Filarmonía, dirigidos por el Maestro Pascual Osa, presentarán una única representación de la Zarzuela LUISA FERNANDA en el Teatro Romano de Mérida.

La obra fue compuesta por Federico Moreno Torroba como comedia lírica en tres actos, con libreto Libreto: Romero y Fernández Shaw que se estrenaba en Teatro Calderón de Madrid en 1932.

LUISA FERNANDA es uno de los títulos más importantes y emblemáticos de nuestro teatro lírico musical con temática madrileña y extremeña. En ella podremos escuchar las romanzas (“Ay mi morena, morena clara…”) y coros (“A la sombra de una sombrilla…”) más conocidos de este género tan nuestro.

Con una puesta en escena única dada la espectacularidad del recinto (Teatro Romano), Jesús Peñas, el director de escena, ambientará entre Madrid y Extremadura el escenario del Teatro Romano.

Ficha artística y técnica

Ficha Artística:

Luisa Fernanda: Amanecer Sierra

Vidal Hernando: Andrés del Pino

Duquesa Carolina: Teresa Castal

Javier Moreno: Francisco Sánchez

Rosita: María Valentina

Dña. Mariana: Paloma Ortiz-Cañavate

Luis Nogales: Óscar Cabañas

D. Florito: Carlos Urzaiz

Aníbal: Ángel Walter

Bizco Porras: Luis Jesús López

Dirección Musical: Pascual Osa

Dirección de Escena: Jesús Peñas

Aydte. Dirección escena: Javier Pérez

Vestuario: Paz Volpini (Antología de la Zarzuela)

Diseño de luces: Jesús Peñas

Escenografía y atrezzo: Hijos de Jesús Mateos

Maquillaje y Peluquería: Cristina Álvarez

Producción y coordinación: Ubaldo Arévalo