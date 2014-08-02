Diario de America

Reunión en Cartagena, Colombia, de los presidentes Juan Manuel Santos y el venezolano Nicolás Maduro para abordar asuntos de seguridad y contrabando de frontera y la cooperación económica. El mandatario venezolano también habló de los diálogos de paz en La Habana que su gobierno respalda, gesto que le agradeció su homólogo colombiano. El contrabando de frontera afecta al comercio entre ambos países y Maduro lo relaciona con el desabestecimiento en su país que roza el 29 %. Opositores, en su mayoría del Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe, se concentraron para protestar por la visita del presidente venezolano. El juez Thomas Griesa obliga al gobierno de Argentina y a los 'fondos buitres' a continuar negociando un acuerdo con el mediador Daniel Pollack. El ejecutivo de Cristina Fernández pidió el cambio del mediador por 'pérdida de confianza' que no fue aceptado por el juez neoyorquino. El magistrado si ha dado orden de que se pague parte del dinero depositado por Argentina a los bonistas de deuda reestructurada en dólares. Nicaragua acuciada por la sequía que padece desde hace varios meses. Los agricultores afirman haber perdido gran parte de la cosecha y piden acceso a pozos de agua. El problema del gobierno de Daniel Ortega es ya de seguridad alimentaria por las plagas que se ciernen sobre el campo y la falta de comida debido a que las cosechas y el ganado se mueren por falta de agua. La Unión Europea ha concedido un millón de dólares y están diseñando un plan de asistencia para los próximos 7 años. Acuerdo definitivo entre la Autoridad del Canal de Panamá y el grupo internacional que construye la ampliación de esa vía de comunicación marítima, que facilita la conclusión de la obra en el plazo previsto: diciembre de 2015.