Radio Clásica emite 'La prohibición de amar' este sábado

El Fantasma de la Ópera en Radio Clásica les acerca a la ópera cómica con La Prohibición de amar de Richard Wagner.

Se estrenó el 29 de marzo de 1836 en el Teatro de Magdeburgo. Entonces su título era "La novicia de Palermo" que tuvo que ser cambiado por las presiones de la policía local por la cercanía de la Pascua.

Su primera representación fue un gran fracaso, incluso el protagonista olvidó su parte. La segunda función no corrió mejor suerte, tuvo que ser interrumpida por las discusiones entre los miembros del elenco.

Así que La prohibición de Amar nunca se volvió a reponer en vida de su autor y, en realidad, han sido contadas las ocasiones en que ha salido a la luz.

En particular, se destaca la interpretación de 1983 en la Ópera Estatal de Baviera, con una brillante puesta en escena de Jean-Pierre Ponnelle bajo la dirección musical de Wolfgang Sawallish, con ocasión del centenario del fallecimiento de Wagner.